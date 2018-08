SIMONA HALEP, US OPEN | "Vreti sa stiti care a fost reactia cand mi-am aflat adversara?!" Simona a vorbit intr-o conferinta + Premiul urias pus in joc

Halep va lua la rand magazinele de lux din New York daca va castiga premiul cel mare de la US Open in valoare de 3,8 milioane de dolari.

Halep nu s-a bucurat cand a aflat cu cine va juca la US Open. Tancul Kanepi e prima adversara!



"Vreti sa stiti care a fost reactia mea cand am aflat?! Va fi greu! Am pierdut anul trecut in primul tur, asa ca mai rau de atat nu poate fi", a spus Simona.

Hagi nu crede ca Halep va avea probleme cu Serena in optimi.

"Pana in sferturi de finala joaca antrenament cu public. Dupa aceea, semifinala, finala, lucrurile sunt mai grele pentru ea", a spus si Gica Hagi.



Halep le-a spus americanilor de ce iubeste New York-ul.

"Intotdeauna imi place sa cumpar genti si pantofi", a mai spus ea.