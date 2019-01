"Urasc sa pierd!" Mihaela Buzarnescu, dura cu ea insasi dupa esecul in fata lui Venus Williams. Ce mesaj a transmis romanca

Desi a servit pentru victorie la scorul de 7-6, 5-3, Miki nu a reusit in final sa se impuna. Venus a revenit in meci si a castigat, scor 7-6, 6-7, 2-6, dupa doua ore si 42 de minute de joc. In runda urmatoare, americanca in varsta de 38 de ani o va intalni pe frantuzoaica Alize Cornet.

“Urasc sa pierd! Cred ca toata lumea o face, dar in sport trebuie sa vezi partea buna atunci cand pierzi. Am avut oportunitati ratate, poate ca am fost putin ghinionista, dar in final ma simt binecuvantata pentru sansa de a juca tenis la cel mai inalt nivel! Va multumesc tuturor pentru sustinerea voastra. A fost o batalie grea impotriva uneia dintre cele mai bune jucatoare pe care o respect cel mai mult in circuit. Felicitari, Venus! Mult noroc tuturor romanilor aflati in competitie!”, a fost mesajul Mihaelei Buzarnescu pe contul personal de Twitter.

Pentru prezenta pe tabloul principal al turneului de la Melbourne, Miki va fi recompensata cu un cec in valoare de 75.000 de dolari australieni (aproximativ 47.000 de euro) si 10 puncte in clasamentul WTA.

