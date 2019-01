Ana Bogdan, eliminare DRAMATICA de la Australian Open! Infrangere cu numarul 177 WTA

Scorul era 4-4 in setul decisiv.

Ana Bogdan a ratat calificarea in turul secund la Australian Open 2019 de Iga Swiatek, desi a fost foarte aproape de victorie! Ea a fost invinsa de numarul 177 WTA!



Sportiva din Sinaia a inceput slab meciul si a cedat primul set cu scorul de 3-6, insa a revenit si s-a impus in urmatorul cu acelasi scor. Mansa decisiva a fost echilibrata pana la 4-4, cand Iga Swiatek a facut break si mai apoi s-a impus, scor final 3-6, 6-3, 4-6, dupa exact doua ore de joc.



In continuare, sportiva din Polonia o va intalni pe Camila Giorgi in turul secund.