Serena Williams, revenire FANTASTICA la Australian Open! Si-a DEMOLAT adversara in 49 minute

Serena Williams a predat o adevarata lectie de tenis la debutul sau de la Australian Open 2019.

Americanca in varsta de 37 de ani a inceput in forta primul turneu de Grand Slam al anului si s-a impus fara probleme in fata adversarei sale din Germania, Tatjana Maria, locul 73 WTA, dupa doar 49 de minute de joc. Scorul a fost unul naucitor de-a dreptul. 6-0, 6-2, in favoarea multiplei castigatore de Grand Slam.

Serena a parut in mare forma, iar statistca de la final a confirmat acest lucru. Ea a reusit 22 de lovituri castigatoare si a comis numai 11 erori nefortate, iar in turul secund o va intalni pe Eugenie Bouchard, locul 79 WTA. Cu siguranta va fi un meci foarte interesant, mai ales ca ambele sportive se afla in revenire de forma. Genie a trecut in primul tur de chinezoaica Shuai Peng, scor 6-2, 6-1.

Serena Williams este pe aceeasi parte de tablou cu Simona Halep, ele putandu-se intalni in faza optimilor de finala la Melbourne.