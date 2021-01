Viata de caine in cusca pentru a putea juca la Australian Open, Buzarnescu dezvaluie: "Nu avem voie sa deschidem decat pentru a ridica mancarea lasata in fata usii!"

Mihaela Buzarnescu a povestit pe intelesul tuturor cum e viata in carantina de la Melbourne.

Mihaela Buzarnescu este, probabil, jucatoarea de tenis din Romania cu cel mai ghinionist inceput de sezon 2021. In finala calificarilor premergatoare Australian Open, "Miki", numar 137 WTA a cedat in fata americancei Whitney Osuigwe (162 WTA), dupa ce a condus cu 6-2, 5-2. Partida s-a incheiat 6-2, 6-7, 2-6, dar Mihaela Buzarnescu a luat decizia de a se deplasa la randul ei in Australia pentru a profita de statutul de "lucky loser" in cazul in care vor mai aparea alte retrageri pana la startul Grand Slam-ului, programat pentru data de 8 februarie.

Jucatoarea nascuta la Bucuresti a intrat in perioada de carantina la Melbourne si a povestit pe Facebook cat de severe sunt conditiile carora se supune chiar cu riscul de a nu intra, in cele din urma, pe tabloul principal al turneului de mareslem din acelasi oras.

Mihaela Buzarnescu: "Exista si o patrula pe fiecare palier, sunt cele mai stricte reguli de cand a inceput pandemia."



"Am ajuns ieri in Australia si sunt din nou in camera de hotel, dar vestea buna e ca testul COVID-19 a iesit negativ si sper ca, incepand de maine, sa ma pot antrena. Regulile sunt cele mai stricte aici, de cand s-au reluat competitiile. Nu avem voie sa iesim din camera, cu exceptia momentului in care luam mancarea din fata usii. Nu avem voie sa stam mai multe secunde decat e necesar, pentru ca imediat ne spun sa intram in camera.

Pentru urmatoarele doua saptamani, va veni o escorta sa ne ia din fata camerei si ne va duce la teren. Avem dreptul sa stam 5 ore in baza, care includ antrenamentul fitness si mancarea, dupa care ne escorteaza din nou in camera de hotel si nu avem voie sa iesim.

Exista si o patrula care merge pe fiecare palier si ne supravegheaza, dar este foarte important ca ei depun toate eforturile pentru a face toate aceste turnee posibile si a le organiza intr-o siguranta maxima. Ma bucur ca respectam regulile si sper sa fie cat mai putine cazuri in aceste saptamani.

Imi doresc foarte mult sa intru pe tablou si sa joc, vreau sa ma sustineti, am nevoie de sustinerea voastra. O sa fie un an bun, aveti incredere in mine; si eu am incredere in mine, dar trebuie sa aveti rabdare, sa fiti calmi cu mine si sa ma sustineti, orice ar fi, pentru ca imi doresc enorm sa reintru cat mai curand in top si sa va bucurati de meciurile mele," a spus Mihaela Buzarnescu intr-un videoclip inregistrat din camera de hotel.