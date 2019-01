AUSTRALIAN OPEN | Programul zilei de marti: la cat joaca Simona Halep vs Kaia Kanepi, Buzarnescu, Ana Bogdan si Marius Copil

Urmareste toate partidele de la Australian Open pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Romania va fi reprezentata de 4 sportivi in cea de-a doua zi de concurs la Australian Open 2019! Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, Ana Bogdan, Simona Halep si Marius Copil.

Prima care va intra pe teren este Mihaela Buzarnescu. Meciul ei cu Venus Williams este programat ultimul din sesiunea de zi pe Margaret Court Arena, ceea ce inseamna ca partida va incepe in jurul orei 5, ora Romaniei. Aceasta va fi prima lor intalnire in circuitul feminin de tenis.

Mai apoi, in jurul orei 5:30, Marius Copil il va intalni in primul tur la Melbourne pe ibericul Marcel Granollers, locul 108 ATP. Aradeanul s-a impus in singurul lor meci disputat pana in prezent in circuit. Partida dintre cei doi jucatori este programata pe terenul numarul 12.

Mai tarziu, in jurul orei 7:30, ora Romaniei, Ana Bogdan si Iga Swiatek, locul 177 WTA, vor intra pe terenul numarul 19 pentru partida lor din turul inaugural. Si acest meci reprezinta o premiera absoluta in circuitul feminin de tenis.

Cel mai important meci al zilei, cel al liderului mondial, va incepe la ora 10, fiind prima partida din sesiunea de seara de pe Margaret Court Arena. Simona Halep se va intalni pentru a treia oara cu sportiva din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA.

Miercuri o vom avea in concurs la simplu doar pe Irina Begu, care va avea o misiune foarte dificila. Ea o va intalni in turul secund pe favorita numarul 8, cehoaica Petra Kvitova.

Urmareste toate partidele de la Australian Open pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!