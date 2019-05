ULTIMA ORA | Bianca Andreescu S-A RETRAS de la Roland Garros! Ce problema de sanatate are jucatoarea din Canada

Bianca Andreescu s-a retras de la Roland Garros 2019!

Bianca Andreescu, locul 23 WTA, a luat o decizie radicala la Paris. Jucatoarea de tenis din Canada cu origini romanesti a hotarat sa se retraga de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului inaintea meciului din turul al doilea cu americanca Sofia Kenin, locul 35 WTA. Bianca abandonase miercuri mai devreme si din proba de dublu, atunci cand au aparut primele semne de slabiciune. In runda inaugurala de la Roland Garros, Bianca a trecut de cehoaica Marie Bouzkova (118 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-4, dupa trei ore si patru minute de joc.

Bianca a revenit in circuitul profesionist de tenis la turneul de la Paris dupa doua luni de pauza, timp in care isi lasase umarul sa se vindece, zona cu probleme dupa accidentarea suferita la turneul de la Miami. In urma acestei hotarari, Sofia Kenin se califica in turul al treilea la Roland Garros fara sa joace. Ea se va duela in continuare cu invingatoarea dintre Serena Williams si Kurumi Nara.

Bianca Andreescu este din nou nevoita sa sta departe de terenul de tenis

Deocamdata, Bianca nu a vorbit despre retragere, insa antrenorul ei, canadianul Sylvian Bruneau, a declarat la Paris ca eleva lui are nevoie de 10 sau 15 zile fara sa puna mana pe racheta. Intrebat daca Bianca va evolua la vreun turneu inainte de Wimbledon, tehnicianul a spus ca nu se stie si ca acest process de vindecare poate schimba situatia de la zi la zi.