Echipa feminină de sabie s-a impus în finală împotriva reprezentantelor din Coreea de Sud, scor 45-42, după o dispută strânsă, în care asiaticele au condus până la ultimul schimb.

Olga Kharlan, Yuliia Bakastova, Alina Komashchuk și Olena Kravatska au reușit să întoarcă soarta finalei, după ce au fost conduse cu 14-20 sau 37-40.

Pentru Ucraina este primul titlu olimpic cucerit la această ediție a Jocurilor Olimpice, după bronzul obținut în proba de individual la sabie, de Olga Kharlan și argintul lui Serhiy Kulish la pușcă 50 m.

The Ukrainians are Olympic champions!????

A very close match in the sabre team final, but Ukraine came out on top ????

Les Ukrainiennes sont championnes Olympiques! ????

Un match très serré pour cette finale de sabre par équipe, mais l’Ukraine a su s'imposer ????#Paris2024 pic.twitter.com/AnE1TTs1Vw