Refuzată de Cîrjan, Metalist Harkov a acționat imediat. Anunț oficial al ucrainenilor
FC Metalist 1925 Harkov a insistat pentru transferul lui Cătălin Cîrjan în ultimele zile, însă clubul din Ucraina s-a lovit de refuzul fotbalistului dinamovist.

Metalist 1925UcrainaSebastian CastilloCatalin Cirjan
Metalist a înaintat o ofertă de 4 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan, însă căpitanul dinamovist a refuzat propunerea, promițându-le apropiaților că vrea să câștige un trofeu înainte de a părăsi echipa.

După refuzul lui Cătălin Cîrjan, Metalist l-a transferat pe Sebastian Castillo

Ocupanta locului 7 din Ucraina s-a reorientat rapid după refuzul lui Cătălin Cîrjan și a transferat un fotbalist cu profil asemănător, venezueleanul Sebastian Castillo (20 de ani). Anunțul oficial a venit în cursul zilei de vineri.

Spre deosebire de propunerea făcută lui Cîrjan, Metalist doar l-a împrumutat pe Sebastian Castillo până în decembrie 2026, de la Deportivo La Guaira, însă are și opțiunea unui transfer definitiv.

Cotat la 700.000 de euro de Transfermarkt, Castillo poate evolua ca extremă stânga sau dreapta, dar și în spatele vârfului. În 2025 a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive pentru Deportivo La Guaira.

  • Castillo, care are 5 meciuri la naționala U20 a Venezulei, va purta tricoul cu numărul 8 la Metalist 1925.

Castillo a devenit al șaptelea fotbalist străin din lotul lui Metalist, după columbianul Nicolas Arevalo, albanezul Ermir Rashica, brazilianul Ari Moura, nigerianul Peter Itodo, kosovarul Baton Zabergja și nigerianul Christian Mba.

Metalist, doar pe locul 7 în Ucraina

La jumătatea sezonului din Ucraina, Metalist 1925 ocupă locul 7, cu 24 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului FC LNZ Cherkasy.

