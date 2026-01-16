Refuzată de Cîrjan, Metalist Harkov a acționat imediat. Anunț oficial al ucrainenilor

Metalist a înaintat o ofertă de 4 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan, însă căpitanul dinamovist a refuzat propunerea, promițându-le apropiaților că vrea să câștige un trofeu înainte de a părăsi echipa.

După refuzul lui Cătălin Cîrjan, Metalist l-a transferat pe Sebastian Castillo



Ocupanta locului 7 din Ucraina s-a reorientat rapid după refuzul lui Cătălin Cîrjan și a transferat un fotbalist cu profil asemănător, venezueleanul Sebastian Castillo (20 de ani). Anunțul oficial a venit în cursul zilei de vineri.



Spre deosebire de propunerea făcută lui Cîrjan, Metalist doar l-a împrumutat pe Sebastian Castillo până în decembrie 2026, de la Deportivo La Guaira, însă are și opțiunea unui transfer definitiv.

Cotat la 700.000 de euro de Transfermarkt, Castillo poate evolua ca extremă stânga sau dreapta, dar și în spatele vârfului. În 2025 a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive pentru Deportivo La Guaira.

