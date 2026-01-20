Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat în ultimele zile că a prezentat o ofertă îmbunătățită pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță și că așteaptă un răspuns de la Kiev.

Vladislav Blănuță rămâne la Dinamo Kiev cel puțin până în vară



Cu toate acestea, Blănuță nu va pleca la Dinamo Kiev, anunță cu certitudine presa din Ucraina. "E fără îndoială că va rămâne la echipă", a scris UKR Football, care a continuat: "Conform regulamentului FIFA, nu poate juca la mai mult de două echipe într-un sezon. Chiar dacă mai multe echipe sunt interesate de el, Dinamo Kiev nu îl poate vinde înainte de finalul sezonului".



Blănuță a apucat să joace într-un meci oficial din Liga 3 la FC U Craiova, înainte să fie vândut în Ucraina, la Dinamo Kiev. Chiar dacă echipa olteană a fost între timp exclusă din campionat, atacantul tot nu va putea juca la o altă echipă până la finalul acestui sezon, astfel că va rămâne la Dinamo Kiev.



De altfel, clubul din Ucraina a postat câteva imagini cu Blănuță în cantonamentul din Turcia. Astăzi, de la ora 16:00, atacantul ar putea juca în amicalul cu polonezii de la Korona Kielce.

