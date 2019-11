Reactia lui Horia Tecau dupa tragerea la sorti IMPOSIBILA de la Turneul Campionilor

Tecau si Rojer au fost repartizati in cea mai grea grupa posibila, avand de infruntat trei perechi castigatoare de Grand Slam in acest an.

A aparut prima reactie oficiala a lui Horia Tecau dupa tragerea la sorti a grupelor Turneului Campionilor 2019. Tecau si Rojer au fost repartizati in cea mai grea grupa posibila, avand de infruntat trei perechi castigatoare de Grand Slam in acest an.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer se vor duela in grupa Max Mirniy cu Juan Sebastian Cabal (numar 1 ATP) si Robert Farah (1) (Columbia) [capi de serie numarul 1], Kevin Krawietz (numar 7 ATP) / Andreas Mies (numar 8 ATP) (Germania) [capi de serie numarul 3] si Pierre-Hugues Herbert (numar 14 ATP) / Nicolas Mahut (numar 3 ATP) (Franta) [capi de serie numarul 7].

Horia Tecau: „Grupa nu putea fi o provocare mai mare. Sa inceapa spectacolul!”

„Grupele au fost stabilite. Este o onoare imensa pentru mine sa joc in grupa Max Mirniy. ‘Bestia’ a fost partenerul meu in 2013 si este unul dintre tenismenii pe care i-am admirat cel mai mult de-a lungul carierei mele. De cealalta parte, grupa asta nu putea fi o provocare mai grea. Sa inceapa show-ul, accept provocarea!” a scris Horia Tecau pe Facebook.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au in palmares titlurile de la Wimbledon si US Open, dar si un trofeu al Turneului Campionilor, adjudecat in 2015.