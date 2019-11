TURNEUL CAMPIONILOR | Prima zi, prima surpriza! Thiem il invinge pe Federer in doua seturi si ii lasa putine sanse de calificare

Din articol Roger Federer, ramas cu sanse moderate la calificarea in semifinale

Surpriza de proportii in prima zi de concurs a Turneului Campionilor 2019

Cel mai titrat tenismen din istoria competitiei, Roger Federer, a fost invins in minimum de seturi de catre numarul 5 ATP, Dominic Thiem, scor 5-7, 5-7.

A doua partida din grupa Bjorn Borg a durat o ora si 42 de minute de joc, fiind concluzionata de tenismenul austriac la a doua minge de meci.

Roger Federer, ramas cu sanse moderate la calificarea in semifinale

Cu sase titluri in palmares la Turneul Campionilor, Federer a debutat cum nu se putea mai nepotrivit la Londra, nereusind sa castige nici macar un set impotriva lui Thiem.

Infrangerea fara set castigat il pune pe Federer in situatia de a fi obligat sa il invinga pe Matteo Berrettini si sa isi apropie cel putin un set impotriva numarului 2 mondial, Novak Djokovic.

Delight for @ThiemDomi ???? World No. 5 Thiem defeats Federer for the 3rd time in 2019, notching a 7-5 7-5 victory in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/c3noOre7Nq — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2019

In plus, Federer ar putea avea nevoie ca Berrettini sa castige minim un set in fata lui Thiem, pentru ca elvetianul sa nu fie intrecut de austriac la setaveraj.

Roger Federer a pierdut numai de doua ori un meci in minimum de seturi in faza grupelor la Turneul Campionilor. Primul esec fara set castigat a avut loc anul trecut.

In meciul urmator, Roger Federer se va duela cu semifinalistul din acest an de la US Open, Matteo Berrettini. Roger are un palmares pozitiv de 1-0 in fata italianului, acesta din urma fiind ultimul jucator calificat la intrecerea finala din capitala Regatului Unit.

Meciurile Federer vs. Berrettini si Djokovic vs. Thiem din cadrul etapei secunde a grupei Borg vor avea loc marti, 12 noiembrie.