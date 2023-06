Tsitsipas, explicație uluitoare, după ce a pierdut categoric cu Alcaraz: „Mi-a fost somn” 

Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 5 ATP) a prestat un tenis sub media randamentului dat în turneele de mare șlem. Sfertul de finală de la Roland Garros pierdut în fața lui Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) în minimum de seturi a fost mult sub așteptările spectatorilor, care nu au prevăzut un dezechilibru într-atât de pronunțat între numerele 1 și 5 ATP.

Cu excepția revenirii din setul 3, când Tsitsipas a întors de la 5-2 deficit și a împins setul în tiebreak, partida nu a avut istoric oscilant, Alcaraz impunându-se cu 6-2, 6-1 în primele două seturi și la cinci, în tiebreak-ul ultimei manșe.

Stefanos Tsitsipas a luat melatonină în după-amiaza meciului: aceasta și-ar fi făcut efectul doar în timpul partidei

Explicându-și prestația mediocră, Stefanos Tsitsipas s-a confesat la conferința de presă, menționând că a luat o pastilă de melatonină, în după-amiaza zilei meciului. Aceasta nu doar că nu l-a ajutat să se odihnească, dar și-ar fi făcut efectul în timpul meciului, punctează Tsitsipas.

„Programul a fost cam greu pentru mine în ultimele zile și am avut câteva prezențe în sesiunea de noapte. A fost suficient încât somnul meu să fie afectat. Somnul, după cum știți, este crucial, e poate cel mai important lucru atunci când concurezi într-un turneu ca acesta.

Carlos Alcaraz: „Astăzi tot ce am făcut mi s-a părut simplu. A fost unul dintre cele mai bune meciuri de-ale mele.”

Mi s-a întâmplat același lucru acum un an împotriva lui Novak, la Bercy, și a fost același rezultat. Nu vreau să iau din meritele lui Carlos, băiatul joacă bine și merita să câștige.

Doar că nu m-am distrat pe teren în primele două seturi, nu m-am simțit bine, mi-a fost somn. Sper să nu mi se mai întâmple asta. E o prostie,” a explicat Tsitsipas în conferința de presă de după înfrângerea cu Alcaraz, notează Eurosport.

„Astăzi tot ce am făcut mi s-a părut simplu, m-am simțit foarte confortabil în orice moment și am simțit că fiecare lovitură se duce unde mi-am dorit. Consider că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din întreaga mea viață,” a precizat, din partea opusă, Carlos Alcaraz, care a lăsat de înțeles că partida s-a simțit ușoară.