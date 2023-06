„Are un software special în cap!” Goran Ivanisevic, declarație surprinzătoare despre Novak Djokovic

Antrenorul sârbului Novak Djokovic, croatul Goran Ivanisevic a lăudat abilitatea extraordinară a jucătorului balcanic de a se concentra, pe durata competițiilor de mare șlem.

Fostul campion al turneului de la Wimbledon a mărturisit că „Nole” și-a supus întregul staff unui regim „de tortură”, înaintea întrecerii de la Roland Garros, aceștia muncind 10 ore pe zi pentru pregătirea care s-a dovedit câștigătoare.

Goran Ivanisevic: „Când am ajuns la Paris, Novak a fost imediat mai bun, mai motivat.”

„Sunt mândru, mai ales de Novak în ultimele două meciuri. I-am spus că, dacă vrea să câștige titlul, trebuie să înceteze să mai vorbească cu noi în timpul meciului, să țipe fără rost... Și ați văzut, a fost extrem de concentrat azi,” a spus Ivanisevic într-un interviu acordat Sport Klub.

Continuând, Goran Ivanisevic a insistat pe concentrarea desebită de care Djokovic este capabil în turneele majore. „Novak are un software special în cap când vin turneele de Grand Slam. Când am ajuns aici, a fost imediat mai bine, mai motivat și mai flămând. Nu am numărat acele turnee înainte, e adevărat că nu a venit în formă și cu multă încredere, dar aici a fost imediat mai bun,” a adăugat Goran Ivanisevic pentru sursa citată, conform Eurosport.

„Am avut câteva săptămâni de tortură. Plecam la 8 dimineața la teren și lucram până la 6.”

Cât despre pregătirea fizică monstruoasă, efectuată de Novak Djokovic înaintea turneului din capitala Franței, Goran Ivanisevic i-a rezumat caracterul perfecționist, spunând:

„Am avut câteva săptămâni de tortură. Plecam la 8 dimineața la terenuri, lucram până la 6 după-amiaza, iar când ajungem acasă vine la mine și zice ca nu i-a mers reverul, deși ni s-a părut perfect la antrenament.

Este un geniu și un perfecționist, iar astfel de oameni au nevoie întotdeauna de ceva mai mult. Sunt atât de bucuros că vineri a arătat lumii cine este și ce este de fapt, pentru că am fost uluit să văd câți oameni l-au dat pe Alcaraz favorit în fața lui Nole,” a completat Goran Ivanisevic.