Noul stadion Dinamo a intrat în linie dreaptă.

stadion Dinamo
Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, marţi, cofinanţarea prevăzută de OUG nr. 52/2025 pentru realizarea noii Arene Multifuncţionale Dinamo, precum şi alocarea primei tranşe de finanţare încă din această lună.

Totodată, Consiliul Local Sector 2 a aprobat şi asocierea dintre Primăria Sectorului 2 şi CS Dinamo, în vederea deschiderii Parcului Sportiv Dinamo pentru activităţi publice dedicate copiilor şi adulţilor din Sectorul 2.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea stadionului Dinamo

Aceste decizii reprezintă paşi esenţiali pentru dezvoltarea infrastructurii sportive şi pentru facilitarea accesului comunităţii la activităţi sportive moderne şi sigure, a anunţat CS Dinamo, potrivit News.ro.

Săptămâna trecută, primarul Rareş Hopincă anunţase că Sectorul 2 al Capitalei va finanţa noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro), ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat.

Noua Arenă Multifuncţională CS Dinamo Bucureşti nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spaţii de cazare şi cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi şi spaţiu expoziţional, a anunţat Ministerul Dezvoltării, la 13 februarie. 

