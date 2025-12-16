Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, marţi, cofinanţarea prevăzută de OUG nr. 52/2025 pentru realizarea noii Arene Multifuncţionale Dinamo, precum şi alocarea primei tranşe de finanţare încă din această lună.



Totodată, Consiliul Local Sector 2 a aprobat şi asocierea dintre Primăria Sectorului 2 şi CS Dinamo, în vederea deschiderii Parcului Sportiv Dinamo pentru activităţi publice dedicate copiilor şi adulţilor din Sectorul 2.



Aceste decizii reprezintă paşi esenţiali pentru dezvoltarea infrastructurii sportive şi pentru facilitarea accesului comunităţii la activităţi sportive moderne şi sigure, a anunţat CS Dinamo, potrivit News.ro.

