Transformare totală a lui Marat Safin, fost lider ATP. Ajuns la 46 de ani, starul rus cu greu mai poate fi recunoscut

Marat Safin, fost număr 1 ATP, a ajuns la 46 de ani. 

Rusul Marat Safin s-a retras la 29 de ani de pe terenul de tenis, după ce a pierdut al 689-lea său meci din carieră, în trei seturi, în fața unui alt fost sportiv legendar, în fața argentinianului Juan Martin Del Potro.

Întâlnirea avea loc în turul secund al turneului de la Paris-Bercy, competiție pe care Safin o câștigase de trei ori (2000, 2002, 2004). Safin a terminat cariera cu un palmares de 15 turnee câștigate, dintre care două de Mare Șlem - US Open 2000 și Australian Open 2005.

A fost lider mondial nouă săptămăni, în perioada 2000-2001, dar în noiembrie 2009 a pus capăt carierei de tenismen. Acum, el este parte din echipa rusului Andrey Rublev, pe care l-a însoțit inclusiv la Indian Wells 2026.

Ieșit din prim planul publicațiilor de sport, Safin a fost fotografiat la câteva ședințe de antrenament, iar acum arată total schimbat față de momentul în care făcea furori pe terenul de tenis.

El a ajuns la 46 de ani, și-a lăsat barbă, părul lung, iar Rublev îl cataloga astfel pe Safin:

”A trecut prin anumite dificultăți și mi-a fost mereu teamă să întreb despre aceste lucruri, dar mereu am avut curiozitatea să îl întreb.

Când am aflat că poate căuta să lucreze în tenis , am fost genul «Bine, trebuie măcar să încerc să vobesc cu el».

E o nebunie pentru că acum Marat și membrii echipei mele mă omoară. Nu-mi amintesc să mai fi pățit asta în alt an.

E antrenament de fitness pentru început, timp de două ore și jumătate, apoi tenis timp de două ore, și mă omoară. Nicio greșeală de la linia de fund, intensitate mare de la linia de fund până reușești.

Acest imbold e doar pentru mine”, a spus Rublev.

