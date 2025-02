După ce săptămâna trecută a câștigat primul său titlu din 2025 la Doha, Rublev a demonstrat că încă face parte din elita tenisului mondial. Victoriile sale în fața unor adversari puternici, precum Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime și Jack Draper, i-au consolidat poziția în top 10 ATP și i-au oferit un plus de încredere. Totuși, succesul său vine după o perioadă extrem de dificilă, pe care a descris-o într-un interviu acordat jurnalistei Reem Abulleil.



„Eram blocat într-un cerc vicios”

Rublev nu s-a ferit să vorbească despre stările prin care a trecut.



„Eram... blocat într-un cerc vicios. Pierdut cu mine însumi. Timp de doi ani, nu găseam o cale, nu înțelegeam ce trebuie să fac, pentru ce... Poate sună dramatic, dar nu găseam motivul de a trăi. În interior, eram complet pierdut”, a spus rusul.



Aceste sentimente l-au afectat profund, nu doar în viața personală, ci și pe terenul de tenis. La un moment dat, a fost atât de copleșit încât a luat în considerare să renunțe la cariera sa sportivă.



Sprijinul lui Marat Safin și „modul neutru”

Rublev a încercat să gestioneze stările prin tratament cu antidepresive, dar nu a fost mulțumit de efectele acestora.



„La început, am simțit că lucrurile merg mai bine, dar după un timp am realizat că, deși nu se înrăutățeau, nici nu mă simțeam eu însumi. A fost un sentiment ciudat, așa că după un an am renunțat la ele”, a mărturisit el.



Un moment important în revenirea sa a fost întâlnirea cu Marat Safin, fostul campion rus, care l-a ajutat să-și înțeleagă mai bine emoțiile și să-și regăsească echilibrul.



„Marat m-a făcut să mă privesc în interior și să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Ajutorul lui a fost ca un reset. De atunci, am reușit, pas cu pas, să merg în direcția corectă. Nu pot spune că sunt fericit, dar nici nu mai simt stres, anxietate sau depresie. Sunt într-un ‘mod neutru’: nici bine, nici rău, dar cel puțin am găsit o bază pe care să mă sprijin”, a explicat Rublev.



Cu o nouă perspectivă asupra vieții și carierei, Rublev speră să-și regăsească bucuria pe teren. Următoarea sa provocare va fi debutul la ATP Dubai 2025, unde îl va înfrunta pe Quentin Halys, francezul care ocupă locul 77 ATP.