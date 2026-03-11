Roger Federer are 44 de ani și mai bine de patru ani de când nu a jucat un meci într-un turneu de mare șlem, în tenis. Dar absența - cauzată de retragerea definitivă din sportul profesionist - nu scade, ci crește valoarea obiectelor pe care tenismenul elvețian le-a folosit în drumul său spre cel mai înalt nivel de performanță, în „sportul alb.” O rachetă folosită și semnată de Federer a ajuns să coste $160,000, într-o licitație

Roger Federer

De douăzeci de ori campion în competițiile majore, Roger Federer a ajuns un afacerist de succes, domeniu în care stă să îi calce pe urme fostului baschetbalist, Michael Jordan. În plus, ca brand personal și ca reputație în lume, Roger Federer nu și-a pierdut prea mult din faimă, în ciuda inactivității din ATP. O glumă răspândită pe rețelele sociale de contul Big 3 aduce aminte că o rachetă folosită și semnată de Roger Federer a ajuns să coste până la $160,000, consemnând o sumă care îi flatează pe fanii care îl consideră, până și în ziua de azi, ca fiind cel mai elegant tenismen care a jucat vreodată acest sport.

Moștenirea „Împăratului” Federer: recordurile unice deținute de elvețian, la care Nadal și Djokovic doar visează În anii 2000, Roger Federer a bifat cele mai multe săptămâni petrecute consecutiv de un tenismen ca număr 1 ATP, 237 - adică 4 ani și jumătate - depășind la mare diferență vechiul record, de 160 de săptămâni, deținut de Jimmy Connors. Roger Federer este singurul din tripleta Federer-Nadal-Djokovic cu 5 titluri de mare șlem la trei competiții de Grand Slam: Australian Open, Wimbledon și US Open. Federer este singurul tenismen din istorie care a ajuns în 18 finale de Grand Slam din 19 consecutive posibile, între US Open 2005 și Australian Open 2010. Nu în ultimul rând, Federer va rămâne tenismenul cu cele mai multe titluri cucerite pe iarbă, 19, la nouă distanță în fața lui Pete Sampras și la 11 în fața sârbului Djokovic.