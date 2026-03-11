GALERIE FOTO „Federer și mai cum?” nu a spus nimeni, niciodată. Cu cât i se vinde o rachetă folosită și semnată

„Federer și mai cum?” nu a spus nimeni, niciodată. Cu cât i se vinde o rachetă folosită și semnată Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roger Federer vinde și nu se mai oprește din vândut, chiar și la patru ani de la retragere.

TAGS:
Roger FedererATPrachetalicitatieTenis
Din articol

Roger Federer are 44 de ani și mai bine de patru ani de când nu a jucat un meci într-un turneu de mare șlem, în tenis.

Dar absența - cauzată de retragerea definitivă din sportul profesionist - nu scade, ci crește valoarea obiectelor pe care tenismenul elvețian le-a folosit în drumul său spre cel mai înalt nivel de performanță, în „sportul alb.”

O rachetă folosită și semnată de Federer a ajuns să coste $160,000, într-o licitație

Roger Federer

  • Federer roger sui 26
×
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL

De douăzeci de ori campion în competițiile majore, Roger Federer a ajuns un afacerist de succes, domeniu în care stă să îi calce pe urme fostului baschetbalist, Michael Jordan.

În plus, ca brand personal și ca reputație în lume, Roger Federer nu și-a pierdut prea mult din faimă, în ciuda inactivității din ATP.

O glumă răspândită pe rețelele sociale de contul Big 3 aduce aminte că o rachetă folosită și semnată de Roger Federer a ajuns să coste până la $160,000, consemnând o sumă care îi flatează pe fanii care îl consideră, până și în ziua de azi, ca fiind cel mai elegant tenismen care a jucat vreodată acest sport.

Publicitate

Moștenirea „Împăratului” Federer: recordurile unice deținute de elvețian, la care Nadal și Djokovic doar visează

În anii 2000, Roger Federer a bifat cele mai multe săptămâni petrecute consecutiv de un tenismen ca număr 1 ATP, 237 - adică 4 ani și jumătate - depășind la mare diferență vechiul record, de 160 de săptămâni, deținut de Jimmy Connors. 

Roger Federer este singurul din tripleta Federer-Nadal-Djokovic cu 5 titluri de mare șlem la trei competiții de Grand Slam: Australian Open, Wimbledon și US Open. 

Federer este singurul tenismen din istorie care a ajuns în 18 finale de Grand Slam din 19 consecutive posibile, între US Open 2005 și Australian Open 2010. 

Nu în ultimul rând, Federer va rămâne tenismenul cu cele mai multe titluri cucerite pe iarbă, 19, la nouă distanță în fața lui Pete Sampras și la 11 în fața sârbului Djokovic. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
Pregătită de fostul principal de la FCSB, CS Tunari a ajuns la trei meciuri consecutive cu gol decisiv după minutul 90!
Pregătită de fostul principal de la FCSB, CS Tunari a ajuns la trei meciuri consecutive cu gol decisiv după minutul 90!
Daune totale: Iranul pierde o sumă colosală după retragerea de la Cupa Mondială și riscă o sancțiune dură
Daune totale: Iranul pierde o sumă colosală după retragerea de la Cupa Mondială și riscă o sancțiune dură
Veste uriașă pentru Barcelona înainte de următoarea partidă din La Liga!
Veste uriașă pentru Barcelona înainte de următoarea partidă din La Liga!
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”



Recomandarile redactiei
Daune totale: Iranul pierde o sumă colosală după retragerea de la Cupa Mondială și riscă o sancțiune dură
Daune totale: Iranul pierde o sumă colosală după retragerea de la Cupa Mondială și riscă o sancțiune dură
Mondial fără Iran: doi români, afectați direct de anunțul care a zguduit lumea sportului
Mondial fără Iran: doi români, afectați direct de anunțul care a zguduit lumea sportului
Reacție dură după ce meciul FCSB-ului a fost mutat din nou: ”Era clar”
Reacție dură după ce meciul FCSB-ului a fost mutat din nou: ”Era clar”
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
„Trădătoarele“: Iranul a publicat fotografiile celor cinci fotbaliste care au cerut azil în Australia
„Trădătoarele“: Iranul a publicat fotografiile celor cinci fotbaliste care au cerut azil în Australia
Alte subiecte de interes
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
Djokovic, tot mai aproape de locul 1 mondial! Cum arată clasamentul
Djokovic, tot mai aproape de locul 1 mondial! Cum arată clasamentul
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Suma cu care a fost amendat Novak Djokovic după ce și-a distrus racheta la Wimbledon
Suma cu care a fost amendat Novak Djokovic după ce și-a distrus racheta la Wimbledon
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

stirileprotv Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!