Carlos Alcaraz l-a învins după o oră și jumătate de joc pe Cameron Norrie, scor 6-3, 6-4, în sferturile de finală Indian Wells.

În urmă cu doi ani, meciul lui Carlos Alcaraz din sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells a fost întrerupt de vizitatori neaşteptaţi: un roi de albine, scrie news.ro.

Joi seara, spaniolul a readus în memorie acel moment când a îmbrăcat un costum de albină după victoria din sferturile de finală împotriva lui Cameron Norrie, încântând fanii care petrecuseră seara îmbrăcaţi în acelaşi mod.

Foto: X / Jose Morgado

Un grup de fani a sosit la arenă cu costume complete de albine. Fanii i-au aruncat unul dintre costume lui Alcaraz după meci, îndemnându-l să îl probeze. Jucătorul nr. 1 în clasamentul ATP a acceptat bucuros, îmbrăcându-se în uralele publicului şi împărtăşind un moment vesel cu fanii înainte de a părăsi terenul de la Indian Wells.

„Zilele trecute, am stat puţin cu ei [fanii] la sfârşitul meciului. Astăzi mi-au adus un costum de albină şi au început să strige „Îmbracă-l, îmbracă-l”. Aşa că a trebuit să o fac pentru ei”, a spus Alcaraz. „Au aplaudat de la primul punct până la ultimul. Aşa că m-am gândit că trebuie să o fac. E amuzant.”

