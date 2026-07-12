Marat Safin, neimpresionat de noua eră a tenisului: declarația tăioasă a rusului

Fost număr unu mondial, în urmă cu un sfert de secol, Marat Safin este departe de a fi surprins plăcut de nivelul de joc pe care îl arată Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (23 de ani, 2 ATP), tenismenii care au dominat circuitul ATP, în ultimii ani.

Safin este de părere că nivelul de joc a scăzut semnificativ, în circuitul ATP, în raport cu perioada în care el însuși era tenismen în activitate.

Marat Safin, „neintimidat” de Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Nu se ridică la nivelul lui Federer.”

Fostul jucător din Rusia crede că Sinner și Alcaraz mai au mult de crescut pentru a putea fi puși în aceeași discuție cu Federer, Nadal sau Djokovic.

„Cred că aș fi pierdut în fața lor, dar nu îi văd ca jucători intimidanți. Nu se ridică la nivelul lui Federer. E un alt nivel, complet diferit. Ca să ajungă la rangul lui Federer, mai trebuie să crească mult. Nu vreau să discreditez pe nimeni, dar așa văd eu lucrurile,” s-a exprimat fostul tenismen rus, într-un podcast filmat alături de sora sa, Dinara Safina, și o altă fostă jucătoare de tenis din Federația Rusă, Anna Chakvetadze.