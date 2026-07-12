Marat Safin, neimpresionat de noua eră a tenisului: declarația tăioasă a rusului

Marat Safin, neimpresionat de noua eră a tenisului: declarația tăioasă a rusului Tenis Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Marcu Czentye
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Marat Safin și-a exprimat părerea despre dominația lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

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Fost număr unu mondial, în urmă cu un sfert de secol, Marat Safin este departe de a fi surprins plăcut de nivelul de joc pe care îl arată Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (23 de ani, 2 ATP), tenismenii care au dominat circuitul ATP, în ultimii ani.

Safin este de părere că nivelul de joc a scăzut semnificativ, în circuitul ATP, în raport cu perioada în care el însuși era tenismen în activitate.

Marat Safin, „neintimidat” de Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Nu se ridică la nivelul lui Federer.”

Fostul jucător din Rusia crede că Sinner și Alcaraz mai au mult de crescut pentru a putea fi puși în aceeași discuție cu Federer, Nadal sau Djokovic.

„Cred că aș fi pierdut în fața lor, dar nu îi văd ca jucători intimidanți. Nu se ridică la nivelul lui Federer. E un alt nivel, complet diferit. Ca să ajungă la rangul lui Federer, mai trebuie să crească mult. Nu vreau să discreditez pe nimeni, dar așa văd eu lucrurile,” s-a exprimat fostul tenismen rus, într-un podcast filmat alături de sora sa, Dinara Safina, și o altă fostă jucătoare de tenis din Federația Rusă, Anna Chakvetadze.

Sinner și Alcaraz

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Safin crede că Sinner și Alcaraz nu au suficienți adversari pe măsură

Nemulțumit de ceea ce vede în turneele de mare șlem astăzi, Marat Safin apreciază că sunt prea puțini jucători care le pot pune probleme reale celor doi mari jucători ai momentului, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

„Dacă Sinner și Alcaraz ar fi jucat în era lui Nadal și Djokovic, sau chiar la începutul anilor 2000, nu ar fi fost numerele unu și doi în lume. Nu cred că ar fi ajuns atât de departe. Nivelul tenisului a scăzut. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nivelul de joc nu mai este același.

Înainte, erau 30 sau 50 de jucători capabili să joace un tenis extraordinar. Acum, sunt cel mult 10. Sinner și Alcaraz ajung în semifinale sau în finală fără să piardă set, mi se pare caraghios,” a completat Marat Safin, exprimând maniera în care percepe el tenisul masculin actual.

Jannik Sinner, la un pas de al cincilea titlu de mare șlem al carierei

Jannik Sinner joacă împotriva lui Alexander Zverev, duminică, 12 iulie, de la ora 18:00, pentru a-și apăra titlul de campion pe iarba de la Wimbledon.

O victorie ar însemna cel de-al cincilea titlu de mare șlem pentru jucătorul italian.

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