Dinamo și Universitatea Craiova și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la 20:30, pe ”Arcul de Triumf”. Confruntarea a contat pentru etapa cu numărul doi din sezonul regulat al Superligii României.

Premieră în România! Alexandru Musi, flash-interviu după primele 45 de minute din Dinamo - Craiova: ”Joc și fundaș dacă e nevoie”

După primele 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-0 pentru ”câini”. Înainte să intre la vestiar pentru pauza tactică, Alexandru Musi a avut un flash-interviu în premieră.

”Nu vreau să vorbesc foarte multe, mai e o repriză. Nu mă interesează ce vorbește lumea, îmi văd de jocul meu, de echipa mea. Joc și fundaș, dau totul pentru Dinamo!”, a spus Alexandru Musi.

Musi a înscris în minutul 29, din pasa lui Danny Armstrong, golul doi pentru Dinamo. Prima reușită a fost semnată de Alberto Soro, în minutul opt al confruntării.

Oltenii au avut și un cartonaș roșu încasat înainte de pauză. Istvan Kovacs l-a eliminat pe Juraj Badelj în minutul 45+6.

Echipele de start în Dinamo - Craiova

Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean - Armstrong, Cîrjan - Al. Pop, Musi; Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko; Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Anzor, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor; Antrenor: Filipe Coelho

Sursă Foto: Captură Digi Sport