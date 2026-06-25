Promovat de Chivu, fotbalistul a spus tot: „Știe să facă asta”

La primul sezon întreg pe banca tehnică, Cristi Chivu a reușit să câștige atât titlul, cât și Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.

„Nerrazzuri” au încheiat sezonul pe primul loc, cu 87 de puncte, la distanță de 11 puncte de locul secund, ocupat de Napoli. Podiumul în Serie A a fost completat de AS Roma, Como, AC Milan și Juventus.

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Înainte să fie „principal” al formației din „Orașul Modei”, Chivu a lucrat cu toate grupele de copii și tineret ale formației.

Acolo a lucrat cu Matteo Lavelli, atacant în vârstă de 19 ani, convocat în acest sezon în multiple rânduri la echipa mare.

Vârful născut la Vimercate a prins și minute, debutul său venind în partida cu Bologna, câștigată de Inter cu 3-1, în etapa #18 din Serie A. Atunci, Lavelli avea să îi ia locul lui Marcus Thuram în minutul 83.

Într-un interviu acordat publicației „Players Zone”, puștiul a dezvăluit discuțiile purtate cu tehnicianul român.

„Cu siguranță a fost un campion și este o persoană cu suflet bun, care știe să lucreze cu tinerii. Mi-a spus și să stau calm și m-a avertizat că adversarii vor sosi puțin mai puternici decât în ​​Serie C. Mi-a spus și că mă va aștepta pe bancă în caz de gol, dar nu s-a întâmplat (râde)”, a spus tânărul în vârstă de 19 ani.

Înalt de 1,85 m, Matteo Lavelli a bifat 38 de meciuri în sezonul recent încheiat în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.