NEWS ALERT „Lunetista” Gabriela Ruse a doborât a treia jucătoare de top 25 WTA, la Bad Homburg: premiul uriaș încasat

„Lunetista” Gabriela Ruse a doborât a treia jucătoare de top 25 WTA, la Bad Homburg: premiul uriaș încasat Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse, performanță uriașă înainte de turneul de la Wimbledon.

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Gabriela RuseBad HomburgWTATenis WTAsemifinaleiarba
Din articol

Gabriela Ruse (28 de ani, 105 WTA) face performanță în circuitul WTA, în săptămâna premergătoare turneului de la Wimbledon.

Dincolo de cele două victorii obținute în faza calificărilor turneului WTA 500 de la Bad Homburg, sportiva din București a ajuns la trei succese consecutive împotriva unor jucătoare de top 25 mondial, pe tabloul principal.

Gabriela Ruse, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg. Românca urcă peste 30 de locuri în clasament

După ce le-a învins în minimum de seturi pe Linda Noskova (10 WTA) și Anna Kalinskaya (20 WTA), Gabriela Ruse nu a avut milă nici de Emma Navarro (24 WTA), jucătoarea care a eliminat-o pe Iga Swiatek (3 WTA), în optimile de finală ale competiției derulate pe iarbă, în Germania.

Ruse a învins-o pe americanca Navarro, scor 6-4, 6-2, după 74 minute de joc, asigurându-și calificarea în semifinalele întrecerii, care va fi răsplătită de organizatori cu un cec în valoare de €57,950.

Peste 50,000 de euro câștigă Ruse, după ce a eliminat numerele 10, 20 și 24 WTA, la Bad Homburg

Constantă la serviciu în această săptămână, Gabriela Ruse nu a făcut excepție în setul întâi, în care a avut nevoie de un singur break pentru a face diferența. În faimosul game șapte din tenis, Ruse a presat și a obținut avantajul dorit și păstrat până la capătul celor 46 de minute în care soarta manșei inițiale a fost disputată.

În setul secund, Ruse a reușit desprinderea în game-ul cinci, după care a semnat un al doilea break, în game-ul șapte.

La prima ocazie de a servi pentru câștigarea meciului, Gabriela Ruse a înaintat fără ezitare, apropiindu-și victoria în puțin peste o oră de joc.

Gabriela Ruse

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Vecină de clasament cu un fost număr unu mondial, înainte de Wimbledon

Grație celor cinci victorii adunate pe iarba de la Bad Homburg, Gabriela Ruse înregistrează un salt uluitor în clasamentul mondial.

De pe locul 105, Gabriela Ruse va urca minimum 33 de poziții, până pe locul al 72-lea, românca depășind în clasamentul actualizat fostul număr unu în lume, Karolina Pliskova. 

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