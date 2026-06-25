Idolul din Bănie, ofertat de rivala la titlu a Universității Craiova

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Andrei Ivan a părăsit-o pe Universitatea Craiova în vara anului trecut, atunci când a plecat liber de contract la Panserraikos, unde mai are contract încă un sezon.

800.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Ivan, potrivit Transfermarkt.

În cele 32 de meciuri disputate la Panserraikos, Ivan a contribuit cu cinci goluri și trei pase decisive.

Fotbalistul care a fost un adevărat idol pentru fanii olteni ar putea reveni în această vară în Superliga României. Potrivit Fanatik, U Cluj l-a ofertat pe fostul jucător al Universității Craiova.

Ardelenii i-au propus atacantului un contract valabil pe următoarele trei sezoane și un salariu lunar de 12.000 de euro la care se vor adăuga și diverse bonusuri.

Se pare, însă, că fotbalistul nu este deocamdată interesat să revină în fotbalul românesc și ar fi refuzat oferta ardelenilor pentru a continua în străinătate. Cel mai probabil, Ivan nu va continua în Grecia, dar fotbalistul are pe masă o ofertă din Vietnam, unde ar încasa 500.000 de dolari pe an.