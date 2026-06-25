Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”

Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Edi Iordănescu a dezvăluit unul dintre cele mai interesante dialoguri pe care le-a avut de-a lungul carierei de antrenor. 

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Fostul selecționer al României a povestit că a rămas surprins de filosofia lui Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei.

În perioada în care conducea naționala României, Iordănescu a mers de două ori la Real Madrid pentru a urmări metodele de pregătire ale tehnicianului italian. 

„A fost primul antrenor care mi-a spus asta”

Cu acea ocazie, cei doi au discutat despre unul despre identitatea unei echipe în fotbalul modern. Edi Iordănescu a povestit că răspunsul lui Ancelotti l-a luat complet prin surprindere.

„Am fost la domnul Carlo Ancelotti de două ori. La un moment dat l-am întrebat despre identitate. Eu sunt un om care crede foarte mult în identitatea unei echipe. Și el mi-a zis: «Mie nu-mi place să vorbesc despre identitate». Am rămas blocat, a fost primul antrenor care mi-a spus asta!

L-am întrebat: «Mister, de ce?». «Mie-mi place să vorbesc despre complexitate. Noi nu avem un fotbal rigid la Real Madrid». Mi-a dat exemplu o finală de Champions League pe care o câștigase cu Liverpool”, a declarat Iordănescu pentru GSP.

„Mi-a povestit: «Noi așa am câștigat trofeul. E mai greu de analizat pentru adversari. Suntem mai imprevizibili, mai greu de blocat. Vreau mai multă creativitate, mai multă mobilitate, mai multă libertate. Nu vreau să-i reduc pe jucători la un sistem rigid și o abordare rigidă. Vorbesc mai puțin despre identitate. Vorbesc despre creativitate». Filosofii și filosofii”, a completat Iordănescu.

După ce și-a încheiat al doilea mandat pe banca lui Real Madrid, Carlo Ancelotti a devenit, în mai 2025, selecționerul Braziliei. 

Este prima experiență din cariera italianului la conducerea unei echipe naționale și, totodată, prima dată când Selecao este pregătită de un antrenor străin.

La Campionatul Mondial din 2026, Brazilia a remizat cu Maroc (1-1), apoi a învins Haiti (3-0) și Scoția (3-0), calificându-se în 16-imile de finală.

Edi Iordănescu, liber de contract de aproape un an

De-a lungul carierei, Edi Iordănescu a pregătit, printre altele, Pandurii Târgu Jiu, ȚSKA Sofia, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj și FCSB. 

Cel mai important trofeu la nivel de club rămâne titlul de campion al României cucerit cu CFR Cluj în sezonul 2020/2021.

Între 2022 și 2024 a fost selecționerul României, reușind să califice naționala la EURO 2024 din postura de câștigătoare a grupei preliminare. La turneul final din Germania, „tricolorii” au câștigat grupa și s-au oprit în optimile de finală, după înfrângerea cu Olanda.

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia din octombrie 2025. Pe banca polonezilor a strâns 24 de meciuri, cu o medie de 1,63 puncte câștigate pe meci.

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