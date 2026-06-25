Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”

Fostul selecționer al României a povestit că a rămas surprins de filosofia lui Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei.

În perioada în care conducea naționala României, Iordănescu a mers de două ori la Real Madrid pentru a urmări metodele de pregătire ale tehnicianului italian.

„A fost primul antrenor care mi-a spus asta”

Cu acea ocazie, cei doi au discutat despre unul despre identitatea unei echipe în fotbalul modern. Edi Iordănescu a povestit că răspunsul lui Ancelotti l-a luat complet prin surprindere.

„Am fost la domnul Carlo Ancelotti de două ori. La un moment dat l-am întrebat despre identitate. Eu sunt un om care crede foarte mult în identitatea unei echipe. Și el mi-a zis: «Mie nu-mi place să vorbesc despre identitate». Am rămas blocat, a fost primul antrenor care mi-a spus asta!

L-am întrebat: «Mister, de ce?». «Mie-mi place să vorbesc despre complexitate. Noi nu avem un fotbal rigid la Real Madrid». Mi-a dat exemplu o finală de Champions League pe care o câștigase cu Liverpool”, a declarat Iordănescu pentru GSP.

„Mi-a povestit: «Noi așa am câștigat trofeul. E mai greu de analizat pentru adversari. Suntem mai imprevizibili, mai greu de blocat. Vreau mai multă creativitate, mai multă mobilitate, mai multă libertate. Nu vreau să-i reduc pe jucători la un sistem rigid și o abordare rigidă. Vorbesc mai puțin despre identitate. Vorbesc despre creativitate». Filosofii și filosofii”, a completat Iordănescu.

După ce și-a încheiat al doilea mandat pe banca lui Real Madrid, Carlo Ancelotti a devenit, în mai 2025, selecționerul Braziliei.