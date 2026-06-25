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Munteanu s-a arătat indignat de faptul că în CV-ul său de antrenor i s-au adăugat retrogradările de la Sepsi și Hermannstadt.

Dorinel Munteanu, săgeți către Hermannstadt

În plus, ”Neamțul” a trimis săgeți către conducerea clubului sibian din cauza situației financiare cu care s-a confruntat.

”Am acceptat să mă reîntorc acasă. Acum șase ani am mai avut o tentativă să fac performanță la Reșița. Am revenit cu dorința de a face lucruri bune la Reșița.

Mă dedic 100%, am nevoie de sprijin, de susținere financiară. Din discuțiile pe care le-am avut, toate sunt realizabile. Nu se poate face performanță fără susținere financiară.

În ziua de azi, în România vorbim de lucruri simple. Toată lumea acceptă ca jucătorii să nu fie plătiți cu lunile. La Reșița mi s-a promis că nu se va întâmpla așa ceva. Am preluat o echipă fără jucători, reiau de la zero, nu-mi este frică. Vreau să-mi creez o echipă așa cum îmi doresc.

Munteanu: ”Ori ești patron și-ți plătești echipa, ori nu te mai numi patron”

S-a vehiculat în presă foarte mult despre ultimele două echipe. Sunt oameni care nu cunosc adevărul. Mi s-a pus în CV și retrogradarea lui Sepsi, echipă la care am stat o lună.

La Sibiu am avut o perioadă mai lungă, dar am preluat o echipă cu 12 puncte. Am fost la un pas de a salva echipa. Motivele le știți, ale fotbalului românesc. Judecăm doar antrenorii când nu-și ating obiectivele. Este un loc nelalocul lui. Ori ești patron și-ți plătești echipa, ori nu te mai numi patron.

Eu cred că sportiv mi-am făcut pe deplin datoria. Nu poți să muncești cu jucători care nu sunt plătiți. Am avut o lună, două în care am avut doar 12 jucători valizi. Le doresc numai bine celor de la Sibiu și să-și achite restanțele financiare”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani! Antrenorul este cel mai selecționat jucător al naționalei României

După despărțirea de FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a acceptat să o antreneze pe ACSM Reșița, club care a evoluat în play-out-ul eșalonului secund din Liga a 2-a, în stagiunea recent încheiată.

Astăzi, Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani. El rămâne cel mai selecționat tricolor din istoria primei reprezentative, cu 134 de apariții, la aproape 20 de ani de la ultimul meci.

”La mulți ani, Dorinel Munteanu!”, a scris echipa națională pe rețelele social media de ziua fostului mijlocaș central.

Născut la Grădinari, Dorinel Munteanu a evoluat de-a lungul carierei sale la Metalul Bocșa, Reșița, Inter Sibiu, Olt Scornicești, Dinamo, Cercle Brugge, Koln, Wolfsburg, FCSB, CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui și ”U” Cluj, unde s-a retras în 2008.

Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița

Dorinel Munteanu a vorbit despre obiectivul lui CSM Reșița, dar și despre accentul pus asupra centrului de copii și juniori.

"Am mai avut un mandat foarte scurt aici, la Reșița, dar telefonul domnului președinte și discuțiile cu domnul primar m-au convins să fac parte din acest proiect frumos. Nu va fi ușor, dar am experiența necesară. Știți istoria mea de la Galați. Îmi doresc ca și la Reșița să parcurg același traseu, adică formarea unei echipe competitive și crearea unui centru de copii și juniori foarte puternic.

Obiectivul este să formez o echipă competitivă. Apoi, pas cu pas, obiectivul va fi play-off-ul. După aceea, vom ataca ceea ne vom dori cu toții, promovarea în Superliga", a spus Dorinel Munteanu.

Întrebat dacă ia în calcul să aducă jucători de la fosta sa echipă, FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a răspuns: "Nu am luat în calcul acest lucru. Noi avem un buget și trebuie să ne încadrăm în el. Important este ca jucătorii să fie plătiți la zi".