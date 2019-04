SIMONA HALEP MADRID | Inceput foarte rau de an 2019 pentru Simona Halep: multe accidentari si o gramada de turnee ratate! Cum sta inaintea sezonului de zgura

Rezultate dezastruoase pentru Simona Halep, in primele patru luni din 2019: niciun turneu castigat si premii de doar 810.108 dolari.

Simona Halep a fost aproape de finala Fed Cup 2019, castigand, impreuna cu echipa Romaniei, sfertul de finala cu Cehia (10-11 februarie) si pierzand semifinala cu Franta (20-21 aprilie). La nivel individual, inceputul de an a fost dominat de accidentari si de rezulatate slabe. Pana acum, ea a cazut pe locul 3 WTA, a avut incasari din premii de doar 810.108 dolari si a ajuns doar intr-o finala (Doha) si o semifinala (Miami). In primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, Halep a fost eliminata in optimi de Serena Williams.





Motivele caderii

Daca era de asteptat ca romanca sa nu se inscrie la turneele din categoriile 125K sau International, pentru a nu se epuiza in competitii de mica anvergura, in schimb, din cele 10 turnee Premier, Premier 5 sau Premier Mandatory, Halep a participat la doar 6, desi avea de aparat puncte si premiile erau consistente. Printre motivele inceputului mai greu de an 2019 pot fi amintite despartirea de antrenorul Darren Cahill (noiembrie 2018), revenirea greoaie si incompleta dupa hernia de disc suferita, problemele musculare aparute dupa ce a fortat reintrarea in circuit si aparitia unei usoare uzuri psihice, dupa mai multe sezoane epuizante.

De altfel, Simona nu a mai evoluat la vreun turneu de aproape o luna, de la Miami. Urmatorul turneu mare la care va participa este Madrid Open, care va incepe pe 4 mai. La editia din 2018, ea a fost eliminata in sferturile de finala, de Karolina Plískova (4-6, 3-6).





CUM S-A DESCURCAT IN ACEST AN SIMONA HALEP LA TURNEELE DIN CALENDARUL WTA:

Shenzhen Open (Shenzhen, China) / 30 decembrie - 5 ianuarie 2019 / premii 750.000 dolari (categoria International) / nu s-a inscris

ASC Classic (Auckland, Noua Zeelanda) / 31 decembrie - 6 ianuarie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Brisbane International (Brisbane, Australia) / 31 decembrie - 6 ianuarie 2019 / 1.000.000 dolari (Premier) / nu s-a inscris

Sydney International (Sydney, Australia) / 31 decembrie - 6 ianuarie 2019 / 823.000 euro (Premier) / eliminata in turul 2 de Ashleigh Barty (4-6, 4-6)

Hobart International (Hobart, Australia) / 7 - 12 ianuarie 2019 / 250.000 euro (International) / nu s-a inscris



Australian Open (Melbourne, Australia) / 14 - 26 ianuarie 2019 / 21.438.038 dolari (Grand Slam) / a fost eliminata in optimi de Serena Williams (1-6, 6-4, 4-6)

Oracle Challenger Series (Newport Beach, SUA) / 21 - 27 ianuarie 2019 / 162.480 dolari (125K) / nu s-a inscris

Toyota Thailand Open (Hua Hin, Thailanda) / 28 ianuarie - 3 februatie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

St. Petersburg Ladies Trophy (St. Petersburg, Rusia) / 28 ianuarie - 3 februarie 2019 / 823.000 dolari (Premier) / nu s-a inscris



Qatar Total Open 2019 (Doha, Qatar) / 11 - 16 februarie 2019 / 916.131 dolari (Premier) / a pierdut finala contra lui Elise Mertens (6-3, 4-6, 3-6)

Dubai Duty Free Tennis Championships (Dubai, Emiratele Arabe Unite) / 17 - 23 februarie 2019 / 2.828.000 dolari (Premier 5) / a pierdut in sferturi in fata Belindei Bencici (6-4, 4-6, 2-6)

Hungarian Ladies Open (Budapesta, Ungaria) / 18-24 februarie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Oracle Challenger Series (Indian Wells, SUA) / 25 februarie - 3 martie 2019 / 162.480 dolari (125K) / nu s-a inscris

Abierto Mexicano Telcel (Acapulco, Mexic) / 25 februarie - 2 martie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris



BNP Paribas Open (Indian Wells, SUA) / 6 - 17 martie 2019 / 9.035.428 dolari (Premier Mandatory) / eliminata in optimi de Marketa Vondrousova (2-6, 6-3, 2-6)

Abierto Zapopan (Guadalajara, Mexic) / 11 - 16 martie 2019 / 125.000 dolari (125K) / nu s-a inscris

Miami Open (Miami, SUA) / 19 - 30 martie 2019 / 9.035.428 dolari (Premier Mandatory) / a fost elimina in semifinale de Karolina Pliskova (5-7, 1-6)

Volvo Car Open (Charleston, SUA) / 1 - 7 aprilie 2019 / 823.000 dolari (Premier) / nu s-a inscris

Abierto GNP Seguros (Monterrey, Mexic) / 1 - 7 aprilie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Samsung Open (Lugano, Elvetia) / 8 - 14 aprilie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Claro Open Colsanitas (Bogota, Columbia) / 8 - 14 aprilie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

2019 Kunming Open (Anning, China) / 22 - 28 aprilie 2019 / 125.000 dolari (125K) / nu s-a inscris

TEB BNP Paribas Istanbul Cup (Istanbul, Turcia) / 22 - 28 aprilie 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart, Germania) / 22 - 28 aprilie 2019 / 886.077 dolari (Premier) / nu s-a inscris

Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem (Rabat, Maroc) / 29 aprilie - 4 mai 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

J&T Banka Prague Open (Praga. Cehia) / 29 aprilie - 4 mai 2019 / 250.000 dolari (International) / nu s-a inscris

Mutua Madrid Open (Madrid, Spania) / 4 - 11 mai 2019 / 7.021.128 (Premier Mandatory) / cap de serie nr. 3