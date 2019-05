SIMONA HALEP MADRID | Cum arata echipa Simonei Halep inainte de inceperea sezonului de zgura. Cine face parte din staff

Halep incearca sa repete performantele excelente din ultimii ani, dar fara antrenorul Darren Cahill.

Antrenor principal - Daniel Dobre



La sfarsitul anului trecut, Simona a incheiat colaborarea cu australianul Darren Cahill si, in luna ianuarie, pentru turneul de la Doha, ea l-a avut “in probe” pe belgianul Thierry van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin. Cahill avea un salariu de 1 milion de euro pe an plus bonusuri de performanta, iar Van Cleemput ar fi perceput un tarif de 200.000 de euro pe an. Incepand cu turneul de la Miami, din martie 2019, tenismena a anuntat ca noul sau antrenor este Daniel Dobre (50 ani), cu care mai lucrase sporadic inainte de colaborarea cu Cahill si chiar putin in timpul mandatului acestuia. “Brica”, asa cum este alintat tehnicianul de apropiati, a facut tenis de performanta, cel mai bun loc atins fiind pozitia 832 ATP la simplu, in septembrie 1989. Imediat dupa Revolutie, el a renuntat la cariera de jucator si a plecat in Turcia, unde si-a castigat existenta ca antrenor de tenis. Ulterior, a deschis o scoala de tenis la Viena, mai apoi langa Berlin, alaturi de alti doi romani, Adrian Marcu si Gunther Bosch. In ultimii ani, antrenorul a coordonat activitatea la clubul lui Dinu Pescariu, a antrenat-o pe Alexandra Dulgheru pentru castigarea singurelor sale titluri WTA din cariera (Varsovia, 2009 si 2010), dar a fost si in anturajul Simonei Halep, cand aceasta era pregatita de Adrian Marcu. Mai tarziu, cand Cahill nu o putea insoti la turnee, Halep ii cerea lui Dobre sa faca parte din staff-ul ei. La sfarsitul lunii martie, in timpul semifinalei de la Miami, cei doi au fost protagonistii unui episod mai putin placut, oamenii de tenis reprosandu-i lui Halep discursul si tonul cu care i s-a adresat antrenorului sau, caruia i-a vorbit impertinent si i-a cerut sa aplaude mai tare dupa fiecare punct obtinut de ea, multi spunand ca l-a transformat pe acesta intr-un adevarat sac de box. Desi salariul sau este confidential, Dobre ar castiga in jur de 100.000 de euro pe an.

Preparator fizic - Theodor Cercel

Cercel si Halep se cunosc din perioada in care tenismena era inca junioare, iar acesta a inceput sa ii alcatuiasca programe mai complexe de pregatire fizica. In mod oficial, cei doi au inceput sa colaboreze in 2013, anul in care rezultatele Simonei au inceput sa se imbunatateasca considerabil. Pentru o scurta perioada, in 2016, Halep a renuntat la serviciile preparatorului fizic, dar a revenit rapid asupra deciziei, dupa ce rezultatele sale nu au fost cele asteptate. In perioada de pauza, Cercel s-a aflat in staff-urile Yaroslavei Svedova si Svetlanei Kuznetova. In 2017, cand Cahill a avut de rezolvat probleme personale, Cercel a fost cel care s-a ocupat de toata pregatirea pentru turneul de la Wuhan, fiind antrenor interimar. In perioadele incarcate din timpul sau dintre turneele la care participa, preparatorul fizic se ocupa si de mici comisioane sau de cumparaturi, pentru ca Halep sa isi tina mintea ocupata doar cu sportul.



Fizioterapeut - Andrei Cristofor

Cristofor are 27 de ani si a jucat fotbal la juniorii Rapidului, unde a fost coleg cu Andrei Ciolacu, evoluand pe postul de fundas. Acesta este unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Halep, fiind cooptat in staff-ul sau inca din 2013, inainte el fiind angajat al unei apreciate clinici de recuperare sportiva si medicala din Bucuresti, cu care Federatia Romana de Tenis avea contract de colaborare. Desi Simona a mai lucrat sporadic cu portughezul Carlos Miguel Sales si cu Dragos Ciaus, Cristofor a devenit cel care se ocupa oficial de recuperarea tenismenei, incepand cu 2015. Fizioterapeutul este si acum legitimat la AFC Rapid Bucuresti, in Liga 4 Bucuresti, dar evolueaza tot mai rar din cauza deplasarilor si a programului incarcat. Cand situatia o cere, Halep colaboreaza si cu kinetoterapeutul Dragos Luscan, pe partea de pregatirea fizica, refacere fizica si nutritie.



Psiholog sportiv - Alexis Castorri

Dupa Miami Open 2017, cand Halep a avut o iesire nervoasa la adresa lui Cahill, iar acesta a amenintat ca pleaca daca nu isi schimba atitudinea, Halep a apelat la serviciile psihologului sportiv Alexis Castorri. Castorri, o americanca de 66 de ani din Fort Lauderdale, Florida, a devenit cunoscuta dupa ce a inceput sa lucreze cu cehoslovacul Ivan Lendl, in ianuarie 1985, iar acesta a devenit numarul 1 mondial. Ulterior, printre alti politicieni importanti si sportivi renumiti, ea a mai lucrat cu tenismenii Andy Murray si Kevin Anderson. Sportiva a vizitat cabinetul sau din America, pentru a fi consultata, la indemnul lui Cahill, ulterior cele doua vorbind prin intermediul telefonul, de fiecare data cand Halep simtea ca are o problema sau intampina un blocaj mental. Cu ajutorul acesteia Simona Halep a reusit sa castige primul trofeu de Grand Slam, la Roland Garros, in 2018.



Sparring partner - Vasile Antonescu

Antonescu are 29 de ani si este jucator activ de tenis, cele mai bune clasari ATP ale sale au fost locurile 465 la simplu si 362 la dublu. In acest moment, el ocupa locul 851 in clasamentul ATP de dublu (nr. 85 ITF World Tennis Doubles Ranking) si 650 in ITF World Tennis Singles Ranking. El a reprezentat Romania in echipa de Davis Cup, in octombrie 2017, cand a jucat la dublu alaturi de Bogdan Borza, impotriva cuplului israelian Jonathan Erlich/Dudi Sela, in turul 2 al play-off-ului Grupei I mondiale. Tenismenul mai joaca doar la turnee futures, de obicei in proba de dublu, iar din decembrie 2018 face parte permanent din echipa Simonei Halep, fiind partenerul sau de antrenament. Cei doi au mai colaborat si in decembrie 2016, inainte de Australian Open, dar sportiva a renuntat atunci la serviciile sale, dupa ce a fost eliminata in primul tur de la turneul de la Antipozi, fiind invinsa de Shelby Rogers (3-6, 1-6).

Manager - Virginia Ruzici

Virginia Ruzici (64 ani) a fost unul dintre modelele lui Halep inca din copilarie, fiind prima campioana a Romaniei la Roland Garros, unde s-a incoronat in 1978, atat la simplu, cat si la dublu, ea mai jucand alte 3 finale la French Open (simplu, dublu, dublu mixt) si inca una la Wimbledon (dublu). De asemenea, Ruzici a mai a jucat o semifinala de Fed Cup, in 1973, pentru Romania. Considerata de multi cea mai buna tenismena din istoria Romaniei, la concurenta cu Halep, ea a remarcat de timpuriu potentialul Simonei si i-a propus sa colaboreze inca din 2008, dupa ce aceasta castigase proba feminina de simplu-juniori de la Roland Garros. Ruzici a devenit managerul lui Halep si i-a fost alaturi in toata aceasta perioada cu sfaturi intelepte, ajutand-o sa ajunga pe locul 1 WTA, sa castige multi bani si sa isi treaca in cont primul trofeu la un turneu de Grand Slam. In calitatea sa de manager, Ruzici se ocupa de absolut tot, de la programarea pentru turnee si alcatuirea staff-ului, pana la gasirea de sponsori si de contracte publicitare si asigurarea ca este platita corect si la timp. Dupa ce Ion Tiriac a devenit mult mai vizibil si mai vocal in anturajul Simonei Halep, la finalul anului 2014, Ruzici a inceput sa pastreze o anumita distanta, preferand sa nu mai fie atat de usor perceptibila din punct de vedere mediatic, ci sa se ocupe mai mult de lucrurile practice. De altfel, dupa aparitia miliardarului in peisaj, Halep l-a concediat pe antrenorul Wim Fissette, iar Tiriac o atentiona pe Ruzici sa usureze stransoarea asupra sportivei sale daca mai vrea sa aiba cu un viitor alaturi de aceasta.