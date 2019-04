A zis "DA pentru totdeauna!" Adversara Simonei Halep se marita cu un fotbalist celebru. FOTO

Sloane Stephens, jucatoarea invinsa de Simona Halep anul trecut in finala Roland Garros, se marita.

Sloane Stephens a facut marele anunt pe retelele de socializare: "Da pentru totdeauna", a scris ea. Americanca in varsta de 26 de ani se marita cu fotbalistul Jozy Altidore, atacantul in varsta de 29 de ani de la nationala SUA si FC Toronto. Altidore a jucat si in Europa, la Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ ALkmaar sau Sunderland.

Sloane Stephens a castigat US Open in 2017 si s-a aflat in top 5 WTA pentru o lunga perioada. In prezent ea ocupa locul 8. In 2018, Stephens s-a duelat cu Simona Halep in finala Roland Garros, primul Grand Slam cucerit de romanca in cariera.