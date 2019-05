La ce turnee participa Simona Halep in luna mai: Madrid, Roma si ROLAND GARROS

Pentru Simona Halep, vacanta se apropie de final.

Simona Halep a ratat startul sezonului de zgura prin retragerea de la Stuttgart, insa a disputat deja doua partide foarte bune pe zgura, la Fed Cup, in cadrul semifinalei cu Franta din urma cu 10 zile.

Contra Kristinei Mladenovic, incercarea Simonei nu a fost atat de mare, iar romanca s-a impus in mod clar, in minimul de seturi. Totusi, in cea de-a doua zi a semifinalei desfasurate la Rouen, Simona s-a confruntat cu o rezistenta incredibila impusa de Caroline Garcia, insa a reusit pana la urma sa se impuna si sa aduca si cel de-al doilea punct pentru Romania. Dupa meciuri, constanteanca a declarat ca nu se astepta ca nivelul jocului ei sa fie atat de ridicat inca de la primele mciuri disputate pe zgura. "Ma simt bine pe zgura, sunt fericita, nivelul meu e ridicat, mai ridicat decat ma asteptam sa fie, duminica Garcia a jucat incredibil, nivelul a fost mult mai ridicat, dar si eu am jucat bine", a spus Simona dupa semifinala dintre Franta si Romania de la Rouen.

La ce turnee va participa Simona Halep in sezonul de zgura



Dupa retragerea de la Stuttgart, Simona va face deplasarea in primul rand la turneul de la Madrid, patronat de Ion Tiriac. Jucatoarea noastra a castigat competitia organizata in Capitala Spaniei de doua ori pana acum, in 2016 dupa o finala cu Dominika Cibulkova, si in 2017 dupa un ultim act cu Kristina Mladenovic.

Turneul de la Madrid se desfasoara in perioada 4-11 mai, iar campioana en-titre este Petra Kvitova. Cehoaica este intr-o forma de zile mari, ea s-a impus anul acesta la Stuttgart si va incerca sa-si apere titlul si la Madrid, acolo unde s-a mai impus de-a lungul timpului de trei ori (2011, 2015 si 2018).



Urmatoarea oprire: Roma

Mai apoi, Simona va merge la Roma, acolo unde anul trecut a ajuns pana in finala turneului, asa cum a reusit si in 2017. Competitia din Capitala Italiei se desfasoara in perioada 13-19 mai, iar sportiva noastra va incerca fara doar si poate sa isi depaseasca cel mai bun rezultat obtinut acolo si sa-si treaca in palmares primul titlu “Internazionali BNL d'Italia”.

Campioana en-titre este Elina Svitolina. Ucraineanca s-a impus la ultimele doua editii la competitia din Italia, insa in prezent nu traverseaza cea mai buna perioada a ei. Svitolina nu a mai evoluat in nicio partida inca de la Miami. Ea a luat o pauza in speranta ca va reveni odihnita, pregatita sa obtina maximul din sezonul de zgura.



Ultima statie in sezonul de zgura: Roland Garros



Simona Halep va merge mai apoi la Paris, orasul unde a obtinut de fiecare data rezultate foarte bune. Competitia din Capitala Frantei se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie. Pe umerii sportivei noastre este anul acesta o presiune uriasa, asta prin prisma titlului cucerit anul trecut, cel mai mare din cariera ei. Ea va avea de aparat 2000 de puncte, insa spune ca stie exact la ce sa se astepte din postura de campioana en-titre.

"Am un sentiment mai bun acum, sunt campioana de la Roland Garros, nu o sa refuz nimic, stiu ce ma asteapta. Nu o sa fiu suparata nici daca o sa ies rapid din turneu, pentru mine e cea mai buna perioada a anului. Ma simt bine, nu pot spune ca presiunea ma doboara, e doar un moment frums, a fost cel mai frumos moment din cariera mea sa castig acel titlu, dar inainte de asta trebuie sa mai joc putin si vedem apoi. La Roland Garros s-a ridicat multa presiune de pe umerii mei pentru ca era visul meu sa castig acolo. Orice vine acum e un bonus si nu mai pun presiune pe mine", a spus Simona Halep.

