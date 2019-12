"Tenisul pe ciment cauzeaza accidentari frecvente." | Virginia Ruzici vine cu SOLUTIA care ar putea sa scada numarul accidentarilor in tenis

Virginia Ruzici stie care este motivul pentru care apar atat de multe accidentari de-a lungul unui sezon de tenis.

Managerul Simonei HaleTep, Virginia Ruzici propune circuitului WTA schimbarea care ar putea diminua numarul accidentarilor suferite de cele mai bune jucatoare din lume.

"Tenisul a devenit extrem de fizic, se joaca mult pe ciment, suprafata cea mai dificila pentru corp. Personal, daca as fi undeva in organizatiile care conduc acest sport as pune ceva mai multe turnee pe zgura si chiar pe iarba," a declarat Virginia Ruzici pentru GSP.

Virginia Ruzici: "Se joaca prea mult pe ciment, chiar si indoor si e foarte dificil pentru corp."



"Cimentul domina, avem 50-60 la suta si 40 la suta impartit intre iarba si zgura. Este enorm sa se joace atat pe ciment, iar acest lucru duce la accidentari frecvente. Personal, eu as fi preferat ca Australia sa ramana pe iarba. La US Open nu poti sa pretinzi asa ceva pentru ca suprafata lor de predilectie este cimentul," a mai spus Virginia Ruzici.

Campioana la Roland Garros in proba de simplu in 1978, Virginia Ruzici s-a declarat si ea, la fel ca Ion Tiriac si Ilie Nastase impotriva schimbarii formatului competitional al Cupei Davis: "Fac parte din generatiile care regreta adevarata Cupa Davis, pentru ca acum nu mai putem vorbi de Cupa Davis. Nu sunt convinsa inca de acest eveniment in plus fata de evenimentul lui Roger Federer, si cel pregatit de ATP. Pentru mine nu mai e Cupa Davis care era, si-a pierdut din importanta, din renume," a conchis managerul Simonei Halep.