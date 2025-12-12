Sâmbătă seară, de la ora 20:30, Rapid o întâlnește în Giulești pe Oțelul Galați, iar duminica viitoare, 21 decembrie, o va înfrunta pe Arena Națională din postura de echipă oaspete pe FCSB în derby-ul finalului de an.



Vineri, Kader Keita a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului cu gălățenii din Giulești. Printre altele, fotbalistul din compartimentul median al lui Costel Gâlcă a sugerat că rapidiștii își doresc să încheie anul pe prima poziție.



Keita nu a uitat nici de ultimele două meciuri ale clubului, eșecul cu FC Argeș din cupă (1-2) și remiza cu FC Botoșani (0-0) din deplasare. El a explicat că echipa e pregătită să își repare rezultatele cu o victorie în fața Oțelului.



Kader Keita, la conferința de presă: ”O victorie ar fi un cadou frumos de Crăciun pentru fanii noștri”



”Ar fi foarte bine pentru noi să încheiem anul pe primul loc în clasament. Mai avem două meciuri importante, nu e sigur nimic, dar este clar că ne dorim să terminăm anul pe primul loc. Acum ne concentrăm pe partida cu Oțelul Galați, iar apoi pe cea cu FCSB.



O victorie ar fi un cadou frumos de Crăciun pentru fanii noștri, mai ales că este ultimul meci al nostru în acest an pe Giulești. Vom lupta pentru ei pentru că ne dorim să-i facem fericiți.



Ultimele două meciuri au fost un pic mai dificile pentru noi. Însă nu putem juca mereu din ce în ce mai bine. Într-adevăr, am avut momente mai puține bune în aceste partide. Dar acum suntem pregătiți să luptăm în meciul cu Oțelul.



Știm Oțelul, este o echipă bună, dar nu ne este teamă. Nu pot să dau nume de la adversari, însă știu că Oțelul are fotbaliști buni de la mijloc în sus. Noi trebuie să punem în practică ceea ce ne transmite antrenorul nostru și totul va fi bine pentru noi”, a spus Kader Keita, citat de Agerpres.

