Formați din Grecia s-a văzut condusă încă din minutul 4 al meciului, când Harold Moukoudi și-a introdus mingea în proprie poartă.
AEK a egalat în a doua repriză, grație golului marcat de Răzvan Marin și s-a impus în urma reușitei lui Aboubakary Koita.
Răzvan Marin a marcat un gol superb în meciul cu Samsunspor
Răzvan Marin a avut o nouă evoluție solidă în tricoul echipei din Grecia, iar mijlocașul a reușit să egaleze scorul în urma unei execuții superbe din lovitură liberă. Portarul advers a fost spectator la șutul mijlocașului din minutul 52.