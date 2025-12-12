VIDEO „I-a ridicat în picioare pe fani!” Execuția senzațională a lui Răzvan Marin, elogiată de greci

&bdquo;I-a ridicat &icirc;n picioare pe fani!&rdquo; Execuția senzațională a lui Răzvan Marin, elogiată de greci
Răzvan Marin a fost titular în meciul din Conference League Samsunspor - AEK 1-2.

Razvan MarinAEKGreciaConference League
Formați din Grecia s-a văzut condusă încă din minutul 4 al meciului, când Harold Moukoudi și-a introdus mingea în proprie poartă.

AEK a egalat în a doua repriză, grație golului marcat de Răzvan Marin și s-a impus în urma reușitei lui Aboubakary Koita.

Răzvan Marin a marcat un gol superb în meciul cu Samsunspor

Răzvan Marin a avut o nouă evoluție solidă în tricoul echipei din Grecia, iar mijlocașul a reușit să egaleze scorul în urma unei execuții superbe din lovitură liberă. Portarul advers a fost spectator la șutul mijlocașului din minutul 52.

Șutul fabulos al mijlocului român nu a fost trecut cu vederea de către presa din Grecia, iar aceștia l-au lăudat pe Marin după reușit din repriza a doua a partidei de Conference League.

„Incredibilul Răzvan Marin a reuşit un gol care i-a ridicat pe fani în picioare”, au notat grecii.

Mijlocașul român are trei goluri și o pasă decisivă în 23 de meciuri jucate în tricoul lui AEK.

3 milioane de euro este cota lui Răzvan Marin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

