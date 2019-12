Simona HALEP A UITAT SA ISI INVITE IUBITUL pe scena la poza finala a Galei Tenisului Romanesc | "Se poate, va rog?"

Simona Halep a produs un moment amuzant in cadrul editiei 2019 a Galei Tenisului Romanesc.

Simona Halep a fost protagonista unui moment hazliu la editia 2019 a Galei Tenisului Romanesc. Numarul 4 WTA si-a anuntat la finalul discursului intentia de a se poza alaturi de Florin Segarceanu, Razvan Itu, Adrian Marcu, George Cosac, Alina Tecsor, Artemon Apostu-Efremov si Theo Cercel.

"Se poate, va rog?" a intrebat Simona Halep, dupa care cei invitati au pasit pe scena. Nimic iesit din comun pana in momentul in care jucatoarea din Constanta a realizat ca a uitat sa-l cheme pe iubitul ei, Toni Iuruc. "Si inca o persoana speciala pentru mine: Toni, poti sa vii, te rog?" l-a intrebat Simona zambind pe prietenul ei, care i-a raspuns mai apoi afirmativ invitatiei.

Simona Halep: "Ma bucur ca mi-am indeplinit visul. A fost cel mai bun an din cariera."



„Vreau sa multumesc Federatiei care a fost mereu alaturi de noi si bineinteles domnului presedinte Ion Tiriac. Chiar daca nu e aici, e mereu alaturi de noi. Vreau sa le multumesc tuturor celor prezenti. E o mare onoare sa fiu pe scena. Am avut noroc de multi oameni care m-au ajutat sa ajung aici. E un moment frumos sa ma uit in spate, am avut un rezultat remarcabil, cu trofeul de la Wimbledon. Doar in vis ma gandeam la asta. Ma bucur ca mi-am indeplini visul. A fost cel mai bun an din cariera," a spus Simona in cadrul Galei.

"Momentele de la Fed Cup au fost unice. Nu le pot inlocui cu nimic. Am tras toate sa jucam acea finala, dar nu am reusit. Am dat toate tot ce am putut. O voi face in continuare cu mare drag. Vreau sa ii multumesc domnului capitan care a fost intelegator cand nu am fost chiar calma pe teren. Ne ofera linistea necesara cand suntem sub stres," au fost cuvintele Simonei Halep.

Cand incepe Simona Halep sezonul 2020



Simona Halep va debuta in stagiunea competitionala urmatoare cu ocazia turneului WTA organizat in orasul natal al antrenorului sau, Darren Cahill, anume Adelaide. Turneul va avea loc in perioada 12-18 ianuarie si va preceda primul turneu de mare slem al anului.

Australian Open va incepe in data de 20 ianuarie, iar in cazul unui parcurs bun, Simona Halep ar putea ajunge pana in finala feminina, care va avea loc pe 1 februarie. O victorie la Melbourne ar insemna pentru Halep cel de-al treilea titlu de Grand Slam din cariera, dar si un cec in valoare de 2.84 milioane de dolari americani.

foto: GSP