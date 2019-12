Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2019: "A fost un vis pentru mine!" Ce spune despre participarea la FED Cup

Simona Halep a primit titlul de cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2019.

Sportiva a declarat ca a fost cel mai bun an al ei din punct de vedere profesional si triumful la Wimbledon a fost un vis pe care si l-a implinit.

"Vreau sa multumesc Federatiei care a fost alaturi de noi mereu, domnului Tirica, care mereu ne sustine. E o mare onoare pentru mine, am avut alaturi de mine multi oameni in acest an. A fost un an in care am castigat trofeul la Wimbledon, care a fost mereu un vis pentru mine. Chiar daca poate nu a fost cel mai bun an, eu il consider cel mai bun pentru ca am castigat la Wimbledon. La FED Cup am dat tot ce am avut mai bun pentru a ajunge in finala, pacat ca nu am reusit, dar ma bucur ca am putut juca pentru Romania si o voi face in continuare cu aceeasi placere. La Jocurile Olimpice voi participa la tot ce se poate, voi face tot ce imi sta in putere pentru a aduce o medalie pentru Romania", a declarat Simona Halep la digi.

Simona Halep a anuntat ca nu va juca la FED Cup anul viitor

"Am ajuns la concluzia ca va fi greu sa particip la FED Cup. Ca sa fiu apta pentru Jocurile Olimpice, am decis sa-mi canalizez toate fortele pentru acest obiectiv. Nu ma retrag din echipa de FED Cup. Nu stiu daca o sa fiu la Cluj, la meciul cu Rusia", a mai spus Halep.