CUM A REACTIONAT antrenorul echipei Romaniei de Fed Cup dupa ce a aflat ca Simona Halep nu vrea sa joace in barajul decisiv cu Rusia

Antrenorul echipei Romaniei de Fed Cup i-a raspuns Simonei Halep dupa ce aceasta a declarat ca nu va juca in barajul decisiv cu Rusia.

Capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, Florin Segarceanu a reactionat la primirea vestii date de Simona Halep in ceea ce priveste participarea la barajul de calificare la turneul final cu Rusia, programat pentru 7-8 februarie la Cluj-Napoca.

Fostul tenismen nu a fost surprins de alegerea facuta de numarul 4 WTA si o sustine pe Simona Halep in demersurile sale premergatoare Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Florin Segarceanu: "Tenisul romanesc poate castiga trei medalii la Tokyo."



"Stiam de decizia ei, am discutat impreuna despre aceasta problema. Noi o intelegem, urmeaza un an greu pentru ea. Fed Cup in formula noua este o competitie foarte dificila si e normal ca Simona sa se concentreze pe Jocurile Olimpice," a spus Florin Segarceanu intr-un discurs sustinut la Gala Tenisului Romanesc, editia 2019.

"2020 este anul in care ea poate sa aduca Romaniei medalii, ceea ce e foarte important. Eu spun ca tenisul romanesc poate castiga trei medalii la Tokyo," a mai spus capitanul nejucator al nationalei Romaniei.