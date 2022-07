Djokovic, declarație savuroasă la adresa lui Kyrgios: „N-am crezut că o să spun vreodată atât de multe lucruri frumoase despre tine”

Primul interviu oferit de Novak Djokovic din postura de septuplu campion al turneului de la Wimbledon a început într-o manieră fulminantă, tenismenul sârb găsind cuvinte savuroase pentru a caracteriza relația pe care o are cu Nick Kyrgios.

Djokovic, care a trecut de Kyrgios în finală, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) l-a încurajat pe colegul său australian, asigurându-l că se va întoarce în finalele turneelor de mare șlem, dar a vorbit și despre așa-zisul nou început al relației lor de prietenie.

„Nick, te vei întoarce! Nu doar la Wimbledon, ci în finale. Știu că e dificil de găsit cuvinte de consolare după o înfrângere dură precum aceasta, dar ai arătat de ce meriți să fii numit unul dintre cei mai buni jucători din lume, mai ales pe iarbă. Vă urez tot binele din lume. Te respect mult. Ești un sportiv grozav, ai un talent uimitor, iar acum lucrurile încep să se lege pentru tine. Sunt sigur că te vom vedea des prin fazele superioare ale turneelor de mare șlem,” a punctat Novak Djokovic, la începutul interviului.

Dacă în trecut Novak Djokovic și Nick Kyrgios au avut reproșuri de împărțit, tenismenul sârb i-a scris lui Kyrgios în urmă cu o săptămână că îl așteaptă în finala turneului.

„Nu m-am gândit niciodată că voi spune atât de multe lucruri frumoase despre tine, ținând cont de relația noastră. Oficial, e o 'bromanță' ce se întâmplă între noi. Să sperăm că e începutul unei relații minunate,” a spus Novak Djokovic, în ceremonia de premiere organizată după încheierea finalei turneului de la Wimbledon.

