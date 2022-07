Neînvins de 9 ani pe Terenul Central de la Wimbledon: Novak Djokovic a ajuns la un record istoric, 37 de victorii la rând 

De 6 ori campion al turneului de la Wimbledon, Novak Djokovic a ajuns să fie neînvins pe Terenul Central de la Wimbledon de nouă ani, informează The Tennis Podcast.

Campion în 2018, 2019 și 2021, tenismenul sârb a cedat în turul 3, respectiv sferturile de finală ale edițiilor 2016 și 2017, dar cele două eșecuri cu Sam Querrey, respectiv Tomas Berdych nu au avut loc pe arena principală a complexului din Londra.

Djokovic nu a mai fost învins pe Terenul Central de la finala Wimbledon din 2013, când a cedat în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în fața scoțianului Andy Murray.

De atunci, Djokovic a adunat 37 de succese consecutive pe Terenul Central, un șir mai lung decât orice serie înregistrată de Rafael Nadal pe Arena Philippe-Chatrier, cea mai mare a complexului Stade Roland Garros.

Matt Roberts’ extraordinary stat:

Five hours in the Wimbledon library to unearth this for our newsletter, confirming a record number of consecutive match wins (37) for Novak Djokovic on Centre Court.

Sign up to our newsletter to get Matt's Stat - https://t.co/oM4p0bpNpi pic.twitter.com/OErL89ZLpJ