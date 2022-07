„Djokovic e un Dumnezeu al tenisului. Credeam că joc bine” Reacția savuroasă a învinsului Nick Kyrgios după finala Wimbledon 2022

Nick Kyrgios (27 de ani, 40 ATP) a pierdut finala turneului de la Wimbledon, disputată împotriva lui Novak Djokovic (35 de ani, 3 ATP), scor 6-4, 3-6, 4-6, 6-7 (3), după 3 ore de joc.

În cadrul ceremoniei de premiere, Nicholas Kyrgios a încălcat încă o dată codul vestimentar al competiției și a purtat o șapcă roșie „Air Jordan”, dar a atras simpatia publicului prin sinceritatea cu care a admis că, pentru moment, nu îl încântă gândul de a reveni într-o finală de Grand Slam.

„E un fel de Dumnezeu al tenisului. Nu o să mint, credeam că am jucat bine. Vreau să vă felicit, nici măcar nu știu de câte ori ați câștigat turneul acesta. Au fost câteva săptămâni grozave, mulțumesc publicului,” și-a deschis Nick Kyrgios seria declarațiilor din timpul ceremoniei de premiere.

„Nick, e prima ta finală de Grand Slam. Te-a făcut entuziasmat pentru mai multe?”, a fost întrebat australianul.

„Clar, nu. Sunt atât de obosit, să fiu sincer. Cred că suntem epuizați, eu și echipa mea, am jucat atât de mult tenis. Cu siguranță că am nevoie de o vacanță bine meritată. Sunt mulțumit cu acest rezultat, e cel mai bun al carierei mele. Poate că într-o zi mă voi întoarce, dar nu știu ce să zic,” a adăugat Nick Kyrgios, în uralele publicului.

"It's been an amazing couple of weeks for me"@NickKyrgios has had an unforgettable run at The Championships 2022#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/NSZybuzMIX