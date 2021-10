Surprize totale în turneele de la Indian Wells: cine sunt campionii pe care nimeni nu îi prevedea la începutul turneelor

Paula Badosa și Cameron Norrie sunt noii campioni ai turneelor de la Indian Wells. Numerele 27 WTA, respectiv 26 ATP s-au impus într-o ediție deosebită a competiției din deșertul californian datorită programării acesteia în toamnă.

Badosa a deschis seria surprizelor, învingând-o pe dubla campioană de Grand Slam, Victoria Azarenka în trei seturi, scor 7-6, 2-6, 7-6, la capătul unui ultim act care s-a întins pe durata a peste trei ore de joc.



One of my favourite points of the year so far pic.twitter.com/NEYpP4Zgcv