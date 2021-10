Simona Halep, rezervată la plecarea spre Moscova: „Mi-e greu să mă gândesc la trofee, ritmul meu nu e ridicat.”

Simona Halep a făcut astăzi deplasarea către Moscova, unde va participa la Cupa Kremlinului, ultima competiție de calibru WTA 500 la care s-a înscris în acest sezon. La întoarcerea din Federația Rusă, numărul 17 WTA va sosi la Cluj-Napoca, pentru a juca în cadrul Openul Transilvaniei, întrecere de calibru WTA 250.

Întrebată despre noul membru al familiei, Simona Halep a răspuns, în contextul în care și-a luat un al treilea câine „Lessie e noul membru al familiei noastre. Copiil fiind, eu nu am fost prea mult cu animalele și mi-a fost mai greu să mă apropii, dar acum sunt foarte ok cu ea, am mângâiat-o și am luat-o în casă, eu care nu fac acest lucru,” a declarat Simona Halep.

Simona Halep: „Muncesc zi de zi, dar îmi e mai greu decât mi-a fost în trecut.”



Întrebată despre faptul că va fi acompaniată de Monica Niculescu la Moscova și în legătură cu momentul în care va pune capăt secetei de trofee, Simona Halep a răspuns următoarele: „Ne bucurăm să avem oameni de suflet alături și sper, totuși, să câștig niște meciuri. Mi-e greu să mă gândesc acum la trofee, pentru că n-am jucat foarte mult anul acesta. Ritmul meu nu e la un nivel ridicat, muncesc zi de zi, dar, cu siguranță, îmi e mai greu decât mi-a fost în trecut.

Îmi place foarte mult Moscova. Nu avem voie să ieșim decât la o plimbare, dar cu toate acestea sunt foarte emoționată și merg cu mare plăcere acolo,” a fost replica Simonei Halep.