Spaniolul, care l-a învins pe Medvedev în finala din 2023, a trecut în semifinală de campionul de la Australian Open, Jannik Sinner (3 ATP), cu 1-6, 6-3, 6-2.

Carlos Alcaraz a pus capăt seriei de 19 succese a lui Jannik Sinner, care era neînvins în 2024. În urma acestui succes, ibericul este sigur că va rămâne pe locul doi în clasamentul ATP, care va fi anunţat la începutul săptămânii viitoare.

În cea de-a doua semifinală, Daniil Medvedev a trecut de americanul Tommy Paul, cap de serie 17, scor 1-6, 7-6(3), 6-2.

Sinner.

Alcaraz.

