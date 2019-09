SURPRIZA | El e singurul roman care a ajuns in semifinalele US Open din acest an

US Open 2019 nu a fost cel mai stralucit turneu de mare slem pentru Romania.

Rezultatele reprezentantilor tarii noastre nu au fost mai impresionante decat in anii precedenti, dar in acelasi timp rezultatele de la Flushing Meadows ne ofera motive sa speram la un viitor tenisistic romanesc mai bun.

Motivele de optimism ale parcursului romanilor la US Open 2019 sunt reprezentate de rezultatele Soranei Cirstea si ale juniorului Nicholas David Ionel.

Juniorul Nicholas David Ionel a ajuns la 16 ani in semifinalele probei de dublu la US Open

Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea la Openul American, bifand cea mai buna performanta a carierei sale la New York, dupa ce le-a invins in primele doua tururi pe Katerina Siniakova si pe Bolsova Zadoinov.

La juniori, David Ionel a fost eliminat inca din primul tur pe tabloul principal de simplu, dar a impresionat in proba de dublu, unde a ajuns pana in faza semifinalelor, alaturi de Wojciech Marek. Ionel si Marek au eliminat in sferturi favoritii numarul 3 la castigarea trofeului, cehii Forejtek/Lehecka, scor 6-3, 6-1.

David Ionel ocupa locul 1179 in clasamentul ATP de simplu si pozitia 1329 in clasamentul ATP de dublu. S-a nascut in data de 12 octombrie 2002 la Bucuresti, este dreptaci si a inceput sa joace tenis la varsta de 6 ani.