"Fiul meu Federico voia sa intre pe toate terenurile de la US OPEN si sa dea "boom"! Dezvaluirile unei foste tenismene la 4 ani dupa retragere

Flavia Pennetta s-a retras din tenis in 2015.

Flavia Pennetta si Fabio Fognini formeaza cel mai faimos cuplu de tenismeni la ora actuala. Cei doi s-au sarutat pentru prima oara in anul 2014, s-au casatorit in 2016, iar in data de 19 mai 2017 s-au bucurat de nasterea primului lor copil, Federico. In prezent, Flavia si Fabio asteapta un al doilea copil.

Flavia a luat decizia retragerii in 2015, imediat dupa ce a castigat singurul sau titlu de Grand Slam in cariera. Pennetta si-a motivat alegerea dupa US Open, spunand ca „si-a pierdut spiritul competitiv”, iar fara acesta „nu ar avea sens sa continue.”

Intre timp, Flavia Pennetta se bucura de noul sau job. Este comentatoare Eurosport Italia, pentru care gazduieste o emisiune intitulata „Coltul Flaviei.”

Trecand de partea opusa a microfonului pret de cateva minute, Flavia Pennetta a acordat recent un interviu pentru Gazzetta dello Sport, in care a povestit cat de dificil este sa ii ofere sfatul corect lui Fabio Fognini, cum este viata sa de mama, dar mai ales cat de mult il pasioneaza tenisul pe Federico, fiul lor.

Intrebata despre sentimentul care a incercat-o la revenirea la New York, de data aceasta din postura de mama a doi copii, Flavia a raspuns ca este „frumos, evident. De fapt, am fost aici si anul trecut cu Fede dar atunci era inca foarte mic, nu intelegea prea bine ce se intampla. Acum zburda pe aici. A fost foarte intrigat cand a vazut poza cu mine tinand in brate trofeul. Aici vede mingi, rachete, lume care joaca tenis toata ziua, deci e fericit.”

"Are putin tenis in ADN deja, pentru ca il vede pe tata jucand, iar ca sa-l imite a vrut si el o racheta si niste mingi. Aici la Flushing Meadows a trebuit sa il opresc, intrucat voia sa intre pe toate terenurile si sa dea „boom”, asa cum defineste el jocul... Ii place sa faca tot ce face tata. Tocmai au plecat impreuna sa joace tenis,” a spus Pennetta.

"Cel mai important lucru este ca fiul meu sa faca sport, pentru ca sportul e sanatos si educativ. Federico acum zice ca vrea sa joace golf sau sa calareasca. La noi acasa a izbucnit de curand o manie de golf. In orice caz, sa faci sport e o treaba, iar sa faci sport de performanta, o alta.”

Nostalgica sau nu dupa jocul de tenis? Pennetta nu pare incantata de revenirea la cantitatile de efort pe care le depunea odata. „Sa joc? Alaltaieri am jucat opt minute si eram moarta. Ma antrenez la sala si acum cat sunt insarcinata, dar din pacate trebuie sa constat ca forma mea nu e cea de odinioara (rade.) Lasand gluma la o parte, imi amintesc cand eu si antrenorul meu Urpi fantezam la un viitor de succes. Care apoi s-a intamplat,” a spus Flavia Pennetta.

Despre tenisul feminin de azi, Pennetta nu este tocmai incantata: „ca sa spun adevarul, ceea ce ma intriga cel mai tare este haosul care stapaneste tenisul feminin. Si nu spun „haos” cu o conotatie pozitiva. E adevarat ca o tanara jucatoare care invinge o jucatoare de top sau campioana de slam ne emotioneaza pe toti, dar acest fel de surprize nu poate fi regula,” a concluzionat Flavia Pennetta pentru Gazzetta.

Flavia Pennetta despre dublul sau rol de sotie si fosta tenismena, in relatia cu Fabio Fognini

"Este dificil sa fii sotie si in acelasi timp sa oferi sfaturi din pozitia de fosta tenismena. Uneori sotul tau vrea sa fie cu tine si sa iti vorbeasca, alteori nici nu vrea sa se uite la tine in ochi, asa ca trebuie sa gasesti un echilibru. Sunt situatii in care vorbesti, si situatii in care trebuie doar sa fii prezenta si sa nu spui nimic,” a spus Flavia.

"Vreau sa spun ca il ajut pe Fabio pe cat pot de mult cu sfaturile mele. Cateodata merg pe teren cu el. Am un video in care ii lansez mingile. Dar in general, incerc sa il ajut cu toate lucrurile care tin de partea de organizare a zilei si de calatorit,” a conchis Pennetta.

Contextul relatiei dintre Fabio Fognini si Flavia Pennetta

"Adevarul e ca din cand in cand ne privim in ochi si ne intrebam: cum s-a intamplat? Intotdeauna am avut o relatie frumoasa, plina de rasete, sfaturi, discutii deschise despre tenis si despre viata privata. Am luat o multime de decizii in carierele noastre bazandu-ne pe ceea ce am vorbit intre noi,” a declarat Flavia Pennetta.

Dupa ce ne-am incheiat respectivele relatii, fiind dezamagiti, am stat si am vorbit din nou. Mereu a fost sinceritate intre noi, a mai spus campioana US Open 2015.

Fabio a fost cel care mi-a dat cea mai rea veste din viata mea: moartea prietenului Federico Luzzi, in 2008,” a relatat Flavia Pennetta pentru UbiTennis.

Cine este Federico Luzzi?



Federico Luzzi a fost un tenismen care a decedat la varsta de numai 28 de ani, din cauza leucemiei acute cu care a fost diagnosticat 4 zile inaintea datii decesului.

Luzzi a jucat patru meciuri pentru Italia in Cupa Davis, a ajuns pana pe locul 92 ATP, iar numele sau a fost asociat si cu partea neagra a tenisului; italianul a fost suspendat in anul mortii sale 200 de zile din activitatea de tenismen si amendat cu 50.000 de dolari pe motiv ca ar fi pariat de 273 de ori intre anii 2004 si 2007, inclusiv pe meciuri jucate de el insusi.

Cum a decurs prima intalnire dintre Flavia Pennetta si Roberta Vinci dupa finala 100% italieneasca de la US Open 2015

"Ultima oara cand ne-am vazut a fost in Milano, am luat pranzul impreuna si am vorbit despre tot ce puteam vorbi, mai putin despre acea finala! Si nu pentru ca nu ar fi fost importanta. A fost cel mai de pret eveniment al carierelor noastre, dar atunci cand te intalnesti cu o prietena dupa mult timp vorbesti despre viata, in general. Roberta, Francesca (n.r. Schiavone) si cu mine tinem legatura si incercam sa iesim in oras atunci cand suntem toate in Milano. Dar vorbim de regula despre viata cotidiana, nu despre tenis,” a spus Pennetta pentru UbiTennis.

Flavia Pennetta si Fabio Fognini s-au casatorit in data de 11 iunie 2016, iar dupa 3 ani si 3 luni de casnicie, cei doi au un copil in varsta de 2 ani, iar Flavia asteapta un al doilea copil.

Fabio Fognini ocupa in prezent locul 11 in clasamentul ATP, la doar doua pozitii in fata conationalului Matteo Berrettini, care a ajuns pana in semifinale la Flushing Meadows si a inceput sa conteste vehement, prin joc si rezultate, pozitia lui Fabio de tenismen nr. 1 al Italiei.