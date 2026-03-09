LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, înainte de play-off și play-out.

La momentul redactării articolului CFR Cluj o conduce cu 2-0 pe Dinamo, după ce a înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43').

Gafa lui Devis Epassy: ce a făcut portarul

În minutul 43, Korenica a centrat perfect, iar Alibek Aliev a marcat cu o lovitură de cap, după ce a profitat de ieșirea total eronată a lui Epassy.

Portarul lui Dinamo a ieșit din poartă târziu și a ratat complet intervenția, iar atacantul lui CFR Cluj a avut de îndeplinit doar o formalitate pentru că poarta era goală.