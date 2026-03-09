GALERIE FOTO Gafă incredibilă! Ce a făcut portarul lui Dinamo la golul marcat de CFR Cluj

Gafă incredibilă! Ce a făcut portarul lui Dinamo la golul marcat de CFR Cluj Superliga
Dinamo a primit al doilea gol în urma unei gafe în apărare.

Devis EpassyDinamoCFR ClujSuperliga
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, înainte de play-off și play-out.

La momentul redactării articolului CFR Cluj o conduce cu 2-0 pe Dinamo, după ce a înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43').

Gafa lui Devis Epassy: ce a făcut portarul

În minutul 43, Korenica a centrat perfect, iar Alibek Aliev a marcat cu o lovitură de cap, după ce a profitat de ieșirea total eronată a lui Epassy.

Portarul lui Dinamo a ieșit din poartă târziu și a ratat complet intervenția, iar atacantul lui CFR Cluj a avut de îndeplinit doar o formalitate pentru că poarta era goală.

  • Devis epassy
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start:

  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa - Camora, Sinyan, Matei Ilie, Braun - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Alibek Aliev, Biliboc

Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, T. Keita, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Sfaiț, Zahovic, Slimani

Antrenor Daniel Pancu

  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai - Soro, Al. Pop, Armstrong

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Andreas Matteo N'Giuwu

Antrenor Zeljko Kopic

