Paula Badosa, în pragul lacrimilor la conferința de presă! Ce a spus după înfrângerea categorică în fața Simonei Halep 

Fostul lider mondial nu a avut probleme cu Paula Badosa, în ciuda faptului că iberica pornea meciul din al doilea tur din postura de favorită, atât datorită poziției din clasament, cât și prin prisma faptului că turneul se dispută în țara sa natală. Simona Halep s-a impus în două seturi, iar pe cel de-al doilea a fost aproape să îl câștige la 0, însă Paula Badosa, în lacrimi, a reușit să pună punct seriei de nouă game-uri consecutive câștigate de Halep.

Tenismena iberică a acuzat dureri la umăr în pauza dintre seturi, cerând time-out medical, iar aproape de finalul meciului a fost surprinsă în lacrimi. Aproape de lacrimi a fost și la conferința de presă, acolo unde și-a lăudat adversara pentru jocul făcut.

„În ceea ce privește umărul sunt bine, iar despre meci, ce s-a văzut. Un nivel foarte bun al său, este meritul ei. Era primul meu meci împotriva Simonei, a ajuns la toate mingile și a fost extrem de agresivă. Cred că a jucat perfect.

A lipsit totul, de aceea am câștigat doar patru game-uri. Ea a jucat foarte bine, a scos punctele bine, a fost rapidă, în momentele importante mingea cădea în terenul ei. Rămân doar să aplaudăm, de aceea este o campioană.

Nu trec prin cele mai bune momente, mă simt destul de rău. E dificil să pierzi pe teren propriu, a fost o săptămână dificilă și pentru mine. Foarte stresantă, cu multe lucruri. O tragere la sorți dură. Dar așa s-au întâmplat lucrurile, trebuie să accept. Cred că am nevoie de câteva zile de odihnă. Probabil că nu m-a ajutat umiditatea, au existat puncte în care nu vedeam pe unde aș putea să o rănesc, ea era foarte comodă, îi ieșea totul”, a declarat Badosa conform cotidianului AS.

