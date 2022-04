Prima reacție a Simonei Halep după ce a eliminat-o pe 'favorita' Badosa în turneul de la Madrid: „Mă simt incredibil!” 

De o oră și paisprezece minute a avut nevoie Simona Halep pentru a o învinge pe 'favorita' turneului și a publicului, Paula Badosa, în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Madrid. Halep s-a impus fără probleme, având nouă game-uri consecutive câștigate în meciul cu iberica de pe locul secund în clasamentul WTA.

Astfel, după primele două meciuri, colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou pare a fi una de succes, iar după victoria cu Badosa, românca a devenit favorită la câștigarea turneului pe care a reușit să îl mai cucerească în două rânduri, în 2016 și 2017.

Prima reacție a Simonei Halep după victoria clară cu Paula Badosa



Halep a vorbit la finalul meciului, vizibil fericită pentru victoria importantă obținută, dezvăluind că se simte incredibil și punctând că a jucat un tenis extrem de bun și solid.

„Mă simt incredibil, simt că am jucat bine și sunt foarte fericită pentru acest lucru, ea este foarte bună în acest moment, e pe locul 2, a fost încrezătoare, a jucat bine, dar cred că am avut șansa mea și am dat tot ce am avut mai bun.

Terenul e incredibil, publicul mă susține întotdeauna, e foarte frumoasă atmosfera de fiecare dată când joc aici, vreau să le mulțumesc tuturor, e foarte bine să ai parte de energia mulțimii.

E o plăcere și o onoare să îl am pe Patrick alături ca antrenor, muncim intens la anumite lucruri, joc bine în fiecare meci, mă focusez să devin mai bună și mai puternică”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.

Întrebată dacă este favorită la Madrid, Halep a răspuns sincer: „Mă focusez doar la următorul meci și vom vedea cum va fi”.