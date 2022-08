Bianca Andreescu (22 de ani, 53 WTA) i-a făcut pe jurnaliști să râdă, în conferința de presă susținută înaintea startului competiției WTA 1000 de la Toronto, pe care a câștigat-o, în urmă cu trei ediții.

Sportiva cu părinți români născută la Mississauga, în regiunea Ontario din Canada a fost întrebată dacă există un grup mare de fani români ai tenisului în Canada.

„În 2019 am văzut o grămadă de steaguri românești. Avem gluma asta, în care spunem că sunt români peste tot, mai puțin în România.



Oriunde merg, chiar dacă e US Open, Cincinnati, în Europa, peste tot văd români și e frumos să primesc susținere din partea originilor mele române,” a declarat Bianca Andreescu, povestind despre frecventele sale întâlniri cu români, pretutindeni în lume.

În primul tur la Toronto, Bianca Andreescu va avea parte de o provocare uriașă, urmând să primească replica Dariei Kasatkina (9 WTA), care tocmai a câștigat turneul WTA 500 de la San Jose.

