SOCANT | ASA ARATA baza sportiva din Pitesti unde a inceput Bianca Andreescu tenisul 

Starea bazei sportive de la Pitesti, unde Bianca Andreescu a inceput tenisul este deplorabila.

Bianca Andreescu a cucerit in acest an la US Open primul sau titlu de mare slem, dar parcursul sau pana aici nu a fost cel mai usor. Jucatoarea canadiana cu origini romane si-a inceput antrenamentele de tenis la baza sportiva Prundu din Pitesti, loc care a ajuns acum paraginit.

In urma cu zece ani, cand Bianca Andreescu parasea Romania pentru Canada, Primaria Pitesti a primit in proprietate baza sportiva Prundu, dotata cu douasprezece terenuri de tenis. Complexul este acum insalubru, peretii, scorojiti, iar dusurile si vestiarele nu se prezinta intr-o stare functionala.

Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancai Andreescu: „Totul este jalnic in tara. Dupa ce ca nu construim mai nimic, nu am pastrat nici ce a fost inainte."



Primarul Pitestiului, demis pentru conflict de interese si repus in functie s-a prountat asupra acestei situatii, spunand: "Baza e foarte solicitata. Sunt necesare niste lucrari de modernizare. Trebuie facute lucrari la o scara mai mare. Vom vedea ce mai putem sa facem acolo... Acele banci nu se rup singure... Mai trebuie niste bani. As vrea sa spun ca am predat Companiei Nationale de Investitii o suprafata de 13.000 mp de acolo din Prundu, pentru amenajarea unei baze sportive moderne cu fonduri nerambursabile," a spus Cornel Ionica pentru Adevarul.

Cu privire la aceeasi situatie problematica, directorul clubului FC Arges, Dragos Serban a luat pozitie, spunand: „Oricine din Pitesti poate sa vina sa joace tenis la noi, insa, din pacate, la baza sportiva noi avem doar un angajat, acesta incercand sa cuprinda tot ceea ce reprezinta administrarea si intretinerea unei asemenea baze sportive, cea mai mare din Pitesti. Intr-adevar, vestiarele nu sunt intr-o stare foarte buna si din cauza asta se fac eforturi sa se refaca in totalitate cu fonduri europene. Acele spatii destinate vestiarelor si dusurilor nu mai corespund standardelor actuale in domeniul sportiv. As vrea sa adaug ca aceasta baza sportiva se afla in apropierea a doua scoli mari din cartierul Prundu si din aceasta cauza copiii care se duc la scoala trec chiar prin curtea bazei sportive si... copiii sunt copii. Uneori se joaca, cateodata ajung sa rupa diverse lucruri din baza. De primavara si pana toamna intra numerosi copii care vin la antrenamente de tenis, la antrenamente de fotbal, iar copiii sunt nazdravani si ajung sa distruga diverse lucruri…," a spus Dragos Serban, conform aceleiasi surse.

Bianca Andreescu a incheiat sezonul 2019 pe locul 5 WTA, cu 5133 de puncte. Pentru Bianca a fost prima stagiune in care a bifat o prezenta la Turneul Campioanelor, unde a cedat in meciul de trei seturi contra Simonei Halep.