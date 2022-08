Ana Bogdan (29 de ani, 75 WTA) a ieșit campioană în prima ediție a turneului WTA 125k de la Iași. A treia favorită la câștigarea trofeului a învins-o pe unguroaica Panna Udvardy, cap de serie numărul 2, scor 6-2, 3-6, 6-1 (23 de ani, 93 WTA), la finalul a două ore și douăzeci și unu de minute de joc.

Grație trofeului câștigat la Iași, Ana Bogdan a acumulat 160 de puncte și va urca alte 13 locuri în ierarhia mondială, până pe poziția 63. În ultimele două săptămâni, Bogdan a semnat o ascensiune incredibilă de 46 de locuri.

Dacă duminica trecută Ana Bogdan pierdea ultimul act al turneului WTA 250 de la Varșovia, prima finală în circuitul WTA a fost confirmată de titlul cucerit la Iași, primul trofeu al carierei câștigat în circuitul WTA de jucătoarea din țara noastră.

În întrecerea de la Iași au mai participat Viktorija Golubic (92 WTA), Kristina Mladenovic (112 WTA) și Olga Danilovic (114 WTA).

She wins it! Fresh off her run to the final last week in Warsaw, she comes to the 1st Iasi tournament and wins the title! Love to see Ana playing this well now. Ana Bogdan defeated Panna Udvardy 6-2, 3=6, 6=1 to win the Iasi title! pic.twitter.com/UUTtt6eJdv